https://sputnik-abkhazia.ru/20250226/krug-dobra-ashana-1053923013.html
"Круг добра" и "Ашана" подписали соглашение о терапии для детей в Абхазии
"Круг добра" и "Ашана" подписали соглашение о терапии для детей в Абхазии
Sputnik Абхазия
Фонд "Круг добра" заключил соглашение с культурно-благотворительным фондом "Ашана" об обеспечении на территории Абхазии детей с российским гражданством препаратами для лечения тяжелых и редких заболеваний.
2025-02-26T12:45+0300
2025-02-26T12:45+0300
2025-02-26T12:59+0300
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СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Фонд "Круг добра" заключил соглашение с культурно-благотворительным фондом "Ашана" об обеспечении на территории Абхазии детей с российским гражданством препаратами для лечения тяжелых и редких заболеваний.Соглашение в среду подписали председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко и уполномоченный по правам ребенка в Республике Абхазия, директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.Он пояснил, что благодаря подписанному соглашению дети с российским гражданством точно будут получать в Абхазии необходимую медицинскую помощь, поддержку и сопровождение специалистов.Соглашение подразумевает детальное взаимодействие, обмен информацией, консультирование, помощь экспертов в области лечения редких заболеваний."Это начало такой большой дружбы, которая даст уверенность, что дети будут получать комплексную всеобъемлющую поддержку", — резюмировал Ткаченко.Учредитель культурно-благотворительного фонда "Ашана" Беслан Шакая подчеркнул, что отношения России и Абхазии находятся на важном этапе сотрудничества, а подписанное соглашение открывает много новых горизонтов в области помощи тяжело больным детям.Он также поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке подписанного соглашения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250225/vtoroy-etap-dispanserizatsii-nachalsya-v-abkhazii-1053907920.html
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круг добра ашана фонд соглашение дети терапия
круг добра ашана фонд соглашение дети терапия
"Круг добра" и "Ашана" подписали соглашение о терапии для детей в Абхазии
12:45 26.02.2025 (обновлено: 12:59 26.02.2025)
Соглашение подразумевает детальное взаимодействие, консультирование, помощь экспертов в области лечения редких заболеваний.
СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Фонд "Круг добра" заключил соглашение с культурно-благотворительным фондом "Ашана" об обеспечении на территории Абхазии детей с российским гражданством препаратами для лечения тяжелых и редких заболеваний.
Соглашение в среду подписали председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко и уполномоченный по правам ребенка в Республике Абхазия, директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.
"Я очень рад, что дети, граждане Российской Федерации, которые находятся сейчас на территории Абхазии, которые выезжают туда на каникулы, посещают там своих родных, имеют возможность профессионального сопровождения со стороны врачей, со стороны специалистов. И усилие фонда "Ашана" очень значимо для того, чтобы эти дети имели поддержку", — сказал Ткаченко на церемонии подписания соглашения.
Он пояснил, что благодаря подписанному соглашению дети с российским гражданством точно будут получать в Абхазии необходимую медицинскую помощь, поддержку и сопровождение специалистов.
Соглашение подразумевает детальное взаимодействие, обмен информацией, консультирование, помощь экспертов в области лечения редких заболеваний.
"Это начало такой большой дружбы, которая даст уверенность, что дети будут получать комплексную всеобъемлющую поддержку", — резюмировал Ткаченко.
Учредитель культурно-благотворительного фонда "Ашана" Беслан Шакая подчеркнул, что отношения России и Абхазии находятся на важном этапе сотрудничества, а подписанное соглашение открывает много новых горизонтов в области помощи тяжело больным детям.
"Подписанное соглашение между абхазским фондом "Ашана" и российским президентским фондом "Круг добра" на сегодняшний день для нас, без преувеличения, бесценно. Соглашение, которое сегодня подписано, направлено не только на развитие наших связей, но и демонстрирует нашу общую ответственность за будущее наших детей", — отметил Шакая.
Он также поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке подписанного соглашения.