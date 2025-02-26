https://sputnik-abkhazia.ru/20250226/krug-dobra-ashana-1053923013.html

"Круг добра" и "Ашана" подписали соглашение о терапии для детей в Абхазии

"Круг добра" и "Ашана" подписали соглашение о терапии для детей в Абхазии

Sputnik Абхазия

Фонд "Круг добра" заключил соглашение с культурно-благотворительным фондом "Ашана" об обеспечении на территории Абхазии детей с российским гражданством препаратами для лечения тяжелых и редких заболеваний.

2025-02-26T12:45+0300

2025-02-26T12:45+0300

2025-02-26T12:59+0300

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СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Фонд "Круг добра" заключил соглашение с культурно-благотворительным фондом "Ашана" об обеспечении на территории Абхазии детей с российским гражданством препаратами для лечения тяжелых и редких заболеваний.Соглашение в среду подписали председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко и уполномоченный по правам ребенка в Республике Абхазия, директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.Он пояснил, что благодаря подписанному соглашению дети с российским гражданством точно будут получать в Абхазии необходимую медицинскую помощь, поддержку и сопровождение специалистов.Соглашение подразумевает детальное взаимодействие, обмен информацией, консультирование, помощь экспертов в области лечения редких заболеваний."Это начало такой большой дружбы, которая даст уверенность, что дети будут получать комплексную всеобъемлющую поддержку", — резюмировал Ткаченко.Учредитель культурно-благотворительного фонда "Ашана" Беслан Шакая подчеркнул, что отношения России и Абхазии находятся на важном этапе сотрудничества, а подписанное соглашение открывает много новых горизонтов в области помощи тяжело больным детям.Он также поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке подписанного соглашения.

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