https://sputnik-abkhazia.ru/20250226/osvobozhdeny-dva-naselennykh-punkta-v-kurskoy-oblasti-1053923793.html

Освобождены два населенных пункта в Курской области

Освобождены два населенных пункта в Курской области

Sputnik Абхазия

6 августа 2024 года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата территории. 26.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-26T14:13+0300

2025-02-26T14:13+0300

2025-02-26T14:13+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Орловка и Погребки в Курской области, сообщили в Минобороны.За сутки на этом направлении Киев потерял более 270 бойцов и военную технику, в том числе два бронетранспортера и восемь артиллерийских орудий, а также 12 пунктов управления БпЛА и два склада боеприпасов.Всего за все время боевых действий на этом направлении потери ВСУ составили более 63 тысяч боевиков и большое число военной техники, в том числе 381 танк.Ведомство также сообщило о ситуации в зоне специальной военной операции на Донбассе.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам БпЛА, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 139 районах. Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer, 19 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire и 185 беспилотников. Всего с начала проведения СВО уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44616 БпЛА, 597 ЗРК, 21742 танка и других боевых бронированных машин, 1522 боевые машины РСЗО, 22042 орудия полевой артиллерии и минометов, 32121 единица специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250226/svo-rossiyskoe-nastuplenie-v-kharkovskoy-oblasti-1053907310.html

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