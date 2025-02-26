https://sputnik-abkhazia.ru/20250226/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-27-fevralya-1053930260.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 февраля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля высокого давления. 26.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-26T17:15+0300
2025-02-26T17:15+0300
2025-02-26T17:34+0300
в абхазии
абхазия
новости
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/19/1053902355_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fdd54a8ba46eb5a9bbdb2a9499d3e8d9.jpg
СУХУМ, 26 фев – Sputnik. В четверг, 27 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами ожидается слабый снег, в горах снег разной интенсивности, налипание на проводах, гололедица на дорогах.Атмосферное давление высокое, нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до -6°С, днем от 0 до +5°С . Температура морской воды +8°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха – 60-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/19/1053902355_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4cc633c299e1859558fc55ab271420f4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, погода в абхазии
абхазия, новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 февраля
17:15 26.02.2025 (обновлено: 17:34 26.02.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля высокого давления.
СУХУМ, 26 фев – Sputnik. В четверг, 27 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами ожидается слабый снег, в горах снег разной интенсивности, налипание на проводах, гололедица на дорогах.
Атмосферное давление высокое, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до -6°С, днем от 0 до +5°С .
Температура морской воды +8°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.