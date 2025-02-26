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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 февраля

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Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля высокого давления. 26.02.2025, Sputnik Абхазия

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2025-02-26T17:15+0300

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СУХУМ, 26 фев – Sputnik. В четверг, 27 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами ожидается слабый снег, в горах снег разной интенсивности, налипание на проводах, гололедица на дорогах.Атмосферное давление высокое, нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до -6°С, днем от 0 до +5°С . Температура морской воды +8°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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