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Россия передала школам Абхазии 22 мобильных компьютерных класса
Россия передала школам Абхазии 22 мобильных компьютерных класса
Sputnik Абхазия
Россия передала школам Абхазии 22 мобильных компьютерных класса. Дети смогут там учиться по различным предметам, а педагоги — участвовать в онлайн мастер-классах.
2025-02-26T16:25+0300
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СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Россия передала школам Абхазии 22 мобильных компьютерных класса. Дети смогут там учиться по различным предметам, а педагоги — участвовать в онлайн мастер-классах.Одним из первых оборудованных учебных заведений стал Сухумский лицей-интернат имени Дзидзария. Там для учеников прошло первое занятие на предоставленных компьютерах.Также представители Армавирского государственного педагогического университета (АГПУ) провели для абхазских педагогов мастер-классы по эффективному использованию нового оборудования в учебном процессе.Передача компьютерных классов стала одним из результатов договоренностей политика Бадры Гунба, достигнутых в ходе визита в Москву.Недавно абхазские школы также получили от РФ 30 новых автобусов и 120 интерактивных досок.По словам Марченко, в ближайшее время Россия планирует передать Абхазии очередную партию школьных автобусов, а также заняться строительством детских площадок и 12 спортивных площадок.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/rossiya-abkhazii-120-interaktivnykh-dosok-1053867122.html
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Россия передала школам Абхазии 22 мобильных компьютерных класса

16:25 26.02.2025
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУдаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса
Удаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса - Sputnik Абхазия, 1920, 26.02.2025
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Одним из первых оборудованных учебных заведений стал Сухумский лицей-интернат.
СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Россия передала школам Абхазии 22 мобильных компьютерных класса. Дети смогут там учиться по различным предметам, а педагоги — участвовать в онлайн мастер-классах.
"Это сделает учебный процесс в школах инновационным и эффективным, повысит интерес к учебе среди ребят", — отметил глава краснодарского отделения движения "Россия Молодая" Роман Марченко.
Одним из первых оборудованных учебных заведений стал Сухумский лицей-интернат имени Дзидзария. Там для учеников прошло первое занятие на предоставленных компьютерах.
Также представители Армавирского государственного педагогического университета (АГПУ) провели для абхазских педагогов мастер-классы по эффективному использованию нового оборудования в учебном процессе.
Передача компьютерных классов стала одним из результатов договоренностей политика Бадры Гунба, достигнутых в ходе визита в Москву.
"Это очень важная поддержка, которая необходима в современных условиях. Дети схватывают всё на лету и должны пользоваться современными техническими средствами. Хотелось бы, чтобы такого рода возможности были в каждой школе. Мы обязательно к этому будем стремиться", — сказал Гунба.
Недавно абхазские школы также получили от РФ 30 новых автобусов и 120 интерактивных досок.
По словам Марченко, в ближайшее время Россия планирует передать Абхазии очередную партию школьных автобусов, а также заняться строительством детских площадок и 12 спортивных площадок.
Интерактивная доска, архивное фото - Sputnik Абхазия, 1920, 22.02.2025
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22 февраля, 12:56
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