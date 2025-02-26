https://sputnik-abkhazia.ru/20250226/rossiya-abkhaziya-kompyuter-1053929128.html

Россия передала школам Абхазии 22 мобильных компьютерных класса

Россия передала школам Абхазии 22 мобильных компьютерных класса

Sputnik Абхазия

Россия передала школам Абхазии 22 мобильных компьютерных класса. Дети смогут там учиться по различным предметам, а педагоги — участвовать в онлайн мастер-классах.

2025-02-26T16:25+0300

2025-02-26T16:25+0300

2025-02-26T16:25+0300

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россия

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СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Россия передала школам Абхазии 22 мобильных компьютерных класса. Дети смогут там учиться по различным предметам, а педагоги — участвовать в онлайн мастер-классах.Одним из первых оборудованных учебных заведений стал Сухумский лицей-интернат имени Дзидзария. Там для учеников прошло первое занятие на предоставленных компьютерах.Также представители Армавирского государственного педагогического университета (АГПУ) провели для абхазских педагогов мастер-классы по эффективному использованию нового оборудования в учебном процессе.Передача компьютерных классов стала одним из результатов договоренностей политика Бадры Гунба, достигнутых в ходе визита в Москву.Недавно абхазские школы также получили от РФ 30 новых автобусов и 120 интерактивных досок.По словам Марченко, в ближайшее время Россия планирует передать Абхазии очередную партию школьных автобусов, а также заняться строительством детских площадок и 12 спортивных площадок.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250222/rossiya-abkhazii-120-interaktivnykh-dosok-1053867122.html

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