https://sputnik-abkhazia.ru/20250226/v-chernomorenergo-rasskazali-o-situatsii-s-elektrosnabzheniem-v-rayonakh-abkhazii-1053921278.html
В "Черноморэнерго" рассказали о ситуации с электроснабжением в районах Абхазии
В "Черноморэнерго" рассказали о ситуации с электроснабжением в районах Абхазии
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В течение нескольких дней на побережье Абхазии наблюдаются сильные снегопады. 26.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Энергоснабжение на территории Абхазии стабильное, серьезных аварий на линиях нет, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго". В Гагрском и Гудаутском районах перебоев с подачей электричества не зафиксировано, уточнили в районных филиалах предприятия. В Сухуме вечером 25 февраля вышел из строя трансформатор на улице Ладария, который уже заменен. Перебои с электроснабжением из-за снегопада в Гулрыпшском районе были устранены примерно к двум часам ночи 26 февраля, сообщили Sputnik в РЭС. Сейчас света нет в части села Допукыт (бывш. Эстонка - прим.). Утром на место выехала ремонтная бригада. Предположительно, авария будет ликвидирована в течение полутора часов.Села Река и Тхина Очамчырского района остаются без света из-за последствий снегопада, рассказал начальник районной электростанции Беслан Шинкуба. "В селе Река авария произошла еще вчера, там опору повалило. Участок сложный, но энергетики там уже работают. А в Тхине ночью произошла поломка на линиях электропередачи", — пояснил он. Энергоснабжение планируют восстановить сегодня до обеда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250225/lokalnye-avariynye-otklyucheniya-elektrichestva-fiksiruyutsya-iz-za-nepogody-1053904813.html
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В "Черноморэнерго" рассказали о ситуации с электроснабжением в районах Абхазии
11:04 26.02.2025 (обновлено: 12:10 26.02.2025)
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В течение нескольких дней на побережье Абхазии наблюдаются сильные снегопады.
СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Энергоснабжение на территории Абхазии стабильное, серьезных аварий на линиях нет, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго".
В Гагрском и Гудаутском районах перебоев с подачей электричества не зафиксировано, уточнили в районных филиалах предприятия.
В Сухуме вечером 25 февраля вышел из строя трансформатор на улице Ладария, который уже заменен.
"Если происходят какие-то локальные аварии, то мы выезжаем на места по заявкам. На этот час свет есть везде", — отметили в СУЭС.
Перебои с электроснабжением из-за снегопада в Гулрыпшском районе были устранены примерно к двум часам ночи 26 февраля, сообщили Sputnik в РЭС.
Сейчас света нет в части села Допукыт (бывш. Эстонка - прим.). Утром на место выехала ремонтная бригада. Предположительно, авария будет ликвидирована в течение полутора часов.
Села Река и Тхина Очамчырского района остаются без света из-за последствий снегопада, рассказал начальник районной электростанции Беслан Шинкуба.
"В селе Река авария произошла еще вчера, там опору повалило. Участок сложный, но энергетики там уже работают. А в Тхине ночью произошла поломка на линиях электропередачи", — пояснил он.
Энергоснабжение планируют восстановить сегодня до обеда.