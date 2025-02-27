https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/ardzinba-1053953054.html

Ардзинба: люди должны показать, что в состоянии сами выбирать свою судьбу и президента

Ардзинба: люди должны показать, что в состоянии сами выбирать свою судьбу и президента

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Люди должны показать, что в состоянии сами выбирать свою судьбу и президента, заявил кандидат в президенты Адгур Ардзинба в... 27.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-27T21:52+0300

2025-02-27T21:52+0300

2025-02-27T21:52+0300

в абхазии

выборы президента абхазии - 2025

абхазия

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Люди должны показать, что в состоянии сами выбирать свою судьбу и президента, заявил кандидат в президенты Адгур Ардзинба в приветственном слове в ходе теледебатов.По его словам, что ситуация непростая, на абхазском народе лежит большая ответственность, люди должны показать, что в состоянии сами выбирать свою судьбу и президента.Адгур Ардзинба также подчеркнул важность того, чтобы думать о завтрашнем дне."В развитии нашего государства мы должны во главу угла поставить Апсуара. И тогда у нас все будет благополучно, и в экономике в частности. Все мы должны объединиться. Сегодня абхазский народ разделен. Раскол начался с 2004 года. Это все нужно остановить. Все мы любим свою страну, свой народ", - отметил он.Выборы главы государства прошли 15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур, который состоится 1 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/debaty-kandidatov-v-prezidenty-abkhazii-pryamaya-translyatsiya-1053950420.html

абхазия

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