https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/ardzinba-1053953724.html
Ардзинба считает, что теневой экономики больше в сфере торговли
Ардзинба считает, что теневой экономики больше в сфере торговли
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Теневой экономики больше в сфере торговли, заявил кандидат в президенты Адгур Ардзинба ходе теледебатов. 27.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Теневой экономики больше в сфере торговли, заявил кандидат в президенты Адгур Ардзинба ходе теледебатов."Чтобы побороть теневой сектор, нужно наладить первичный учет — это контрольно-кассовая техника", — отметил он.В 2019 году бюджет составлял, если говорить о собственных доходах, 6 млрд 700 млн рублей, а 2024 году — 10 млрд 200 млн рублей, сказал он.За последние пять лет объем теневой экономики увеличился ровно в два раза, подчеркнул кандидат.Выборы главы государства прошли 15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур, который состоится 1 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/debaty-kandidatov-v-prezidenty-abkhazii-pryamaya-translyatsiya-1053950420.html
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выборы президента абхазии - 2025, абхазия, торговля
выборы президента абхазии - 2025, абхазия, торговля
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Теневой экономики больше в сфере торговли, заявил кандидат в президенты Адгур Ардзинба ходе теледебатов.
"Чтобы побороть теневой сектор, нужно наладить первичный учет — это контрольно-кассовая техника", — отметил он.
В 2019 году бюджет составлял, если говорить о собственных доходах, 6 млрд 700 млн рублей, а 2024 году — 10 млрд 200 млн рублей, сказал он.
За последние пять лет объем теневой экономики увеличился ровно в два раза, подчеркнул кандидат.
Выборы главы государства прошли 15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур, который состоится 1 марта.