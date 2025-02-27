https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/ardzinba-1053955881.html

Ардзинба пообещал увеличить зарплату учителям и тренерам в случае победы на выборах

Ардзинба пообещал увеличить зарплату учителям и тренерам в случае победы на выборах

Sputnik Абхазия

Дебаты кандидатов в президенты Абхазии Бадры Гунба и Адгура Ардзинба идут в прямом эфире АГТРК. 27.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-27T23:26+0300

2025-02-27T23:26+0300

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Чтобы поднять зарплату всем без исключения учителям Абхазии на 5 тысяч рублей, нужно всего 19,1 млн рублей в месяц или 230 млн рублей в год, заявил кандидат в президенты Адгур Ардзинба в ходе теледебатов."Мы собираемся существенно увеличить зарплату учителям, преподавателям университетов, воспитателям и тренерам", — пообещал он.Ранее Россия перечислила второй транш для выплат зарплат бюджетникам Абхазии. Общая сумма составила 72 миллиона рублей. В январе Россия уже направила Абхазии 344 миллиона рублей.Выборы главы государства прошли 15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур, который состоится 1 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250219/rossiya-perechislila-vtoroy-transh-dlya-vyplat-zarplat-byudzhetnikam-abkhazii-1053842295.html

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