https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/ardzinba-1053955881.html
Ардзинба пообещал увеличить зарплату учителям и тренерам в случае победы на выборах
Ардзинба пообещал увеличить зарплату учителям и тренерам в случае победы на выборах
Sputnik Абхазия
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии Бадры Гунба и Адгура Ардзинба идут в прямом эфире АГТРК. 27.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-27T23:26+0300
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2025-02-27T23:56+0300
в абхазии
выборы президента абхазии - 2025
абхазия
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Чтобы поднять зарплату всем без исключения учителям Абхазии на 5 тысяч рублей, нужно всего 19,1 млн рублей в месяц или 230 млн рублей в год, заявил кандидат в президенты Адгур Ардзинба в ходе теледебатов."Мы собираемся существенно увеличить зарплату учителям, преподавателям университетов, воспитателям и тренерам", — пообещал он.Ранее Россия перечислила второй транш для выплат зарплат бюджетникам Абхазии. Общая сумма составила 72 миллиона рублей. В январе Россия уже направила Абхазии 344 миллиона рублей.Выборы главы государства прошли 15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур, который состоится 1 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250219/rossiya-perechislila-vtoroy-transh-dlya-vyplat-zarplat-byudzhetnikam-abkhazii-1053842295.html
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выборы президента абхазии - 2025, абхазия
выборы президента абхазии - 2025, абхазия
Ардзинба пообещал увеличить зарплату учителям и тренерам в случае победы на выборах
23:26 27.02.2025 (обновлено: 23:56 27.02.2025)
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии Бадры Гунба и Адгура Ардзинба идут в прямом эфире АГТРК.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Чтобы поднять зарплату всем без исключения учителям Абхазии на 5 тысяч рублей, нужно всего 19,1 млн рублей в месяц или 230 млн рублей в год, заявил кандидат в президенты Адгур Ардзинба в ходе теледебатов.
"Мы собираемся существенно увеличить зарплату учителям, преподавателям университетов, воспитателям и тренерам", — пообещал он.
Ранее Россия перечислила
второй транш для выплат зарплат бюджетникам Абхазии. Общая сумма составила 72 миллиона рублей. В январе Россия уже направила Абхазии 344 миллиона рублей.
Выборы главы государства прошли 15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур, который состоится 1 марта.