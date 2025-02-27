https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/ardzinba-1053956187.html

Ардзинба отказался ответить на вопрос о причине отставки главы СГБ

Ардзинба отказался ответить на вопрос о причине отставки главы СГБ

Sputnik Абхазия

Дебаты кандидатов в президенты Абхазии Бадры Гунба и Адгура Ардзинба идут в прямом эфире АГТРК. 27.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Причину отставки главы СГБ вы спросите у него самого, сказал Адгур Ардзинба, не ответив на вопрос Гунба о причине увольнения Дмитрия Кучуберия во время дебатов.Ранее сам Кучуберия рассказал, что Ардзинба его пригласил в кабинет и.о. президента, где у него спросили, может ли он своими силами обеспечить безопасность границы. Отрицательный ответ стал причиной отставки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/kuchuberiya-rasskazal-o-prichine-otstavki-1053822260.html

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