https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/ardzinba-1053956187.html
Ардзинба отказался ответить на вопрос о причине отставки главы СГБ
Ардзинба отказался ответить на вопрос о причине отставки главы СГБ
Sputnik Абхазия
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии Бадры Гунба и Адгура Ардзинба идут в прямом эфире АГТРК. 27.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-27T23:33+0300
2025-02-27T23:33+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Причину отставки главы СГБ вы спросите у него самого, сказал Адгур Ардзинба, не ответив на вопрос Гунба о причине увольнения Дмитрия Кучуберия во время дебатов.Ранее сам Кучуберия рассказал, что Ардзинба его пригласил в кабинет и.о. президента, где у него спросили, может ли он своими силами обеспечить безопасность границы. Отрицательный ответ стал причиной отставки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250217/kuchuberiya-rasskazal-o-prichine-otstavki-1053822260.html
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выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии
выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии
Ардзинба отказался ответить на вопрос о причине отставки главы СГБ
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии Бадры Гунба и Адгура Ардзинба идут в прямом эфире АГТРК.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Причину отставки главы СГБ вы спросите у него самого, сказал Адгур Ардзинба, не ответив на вопрос Гунба о причине увольнения Дмитрия Кучуберия во время дебатов.
Ранее сам Кучуберия рассказал, что Ардзинба его пригласил в кабинет и.о. президента, где у него спросили, может ли он своими силами обеспечить безопасность границы. Отрицательный ответ стал причиной отставки.