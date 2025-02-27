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Бадра Гунба прокомментировал лишение гражданства РФ некоторых граждан Абхазии
Бадра Гунба прокомментировал лишение гражданства РФ некоторых граждан Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Ставить такой вопрос в рамках предвыборной борьбы неправильно, заявил кандидат в президенты Бадра Гунба, комментируя вопрос лишения... 27.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Ставить такой вопрос в рамках предвыборной борьбы неправильно, заявил кандидат в президенты Бадра Гунба, комментируя вопрос лишения гражданства РФ некоторых граждан Абхазии в ходе теледебатов.По его словам, этим вопросом должен заниматься и.о. президента. Но всё же гражданство РФ — это внутреннее дело России."В целом, я с сожалением отношусь к тому, что в отношении наших граждан заводят уголовные дела, но необходимо разобраться в причинах", — отметил он.Ранее появилась информация о лишении гражданства России депутата Парламента Кана Кварчия и общественного деятеля Левана Микаа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250123/abkhazskiy-biznesmen-levan-mikaa-lishen-rossiyskogo-grazhdanstva-1053481468.html
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выборы президента абхазии - 2025, абхазия
выборы президента абхазии - 2025, абхазия
Бадра Гунба прокомментировал лишение гражданства РФ некоторых граждан Абхазии
22:13 27.02.2025 (обновлено: 22:22 27.02.2025)
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Ставить такой вопрос в рамках предвыборной борьбы неправильно, заявил кандидат в президенты Бадра Гунба, комментируя вопрос лишения гражданства РФ некоторых граждан Абхазии в ходе теледебатов.
По его словам, этим вопросом должен заниматься и.о. президента. Но всё же гражданство РФ — это внутреннее дело России.
"Я бы не хотел, чтобы Абхазия вмешивалась в это дело, как мы все не хотели бы, чтобы кто-то вмешивался в такие дела Абхазии".
"В целом, я с сожалением отношусь к тому, что в отношении наших граждан заводят уголовные дела, но необходимо разобраться в причинах", — отметил он.
Ранее появилась информация о лишении гражданства России депутата Парламента Кана Кварчия и общественного деятеля Левана Микаа.