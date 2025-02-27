https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/energoproblemy-1053955248.html

Гунба: истоки энергопроблемы - ветхое состояние нашей энергосистемы

Гунба: истоки энергопроблемы - ветхое состояние нашей энергосистемы

Sputnik Абхазия

Последние годы в осенне-зимний период в Абхазии наблюдаются проблемы в энергетической отрасли, вводятся веерные отключения. 27.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Истоки энергопроблемы — ветхое состояние нашей энергосистемы, заявил кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба во время теледебатов."Мы были вынуждены начать переток электричества из России с 2016 года, когда вы были министром экономики и курировали эту отрасль", — сказал он, отвечая на вопрос Адгура Ардзинба.По словам Ардзинба, первостепенного внимания требует энергетика, нужны приборы учёта и на приборы учёта по всей стране нужно 1,5 млрд."Мы бы поставили везде. За счёт собственных средств", - сказал он.Гунба заявил, что во время нахождения на посту министра экономики Ардзинба курировал энергетическую отрасль, но не было установлено ни одного прибора учёта.В начале декабря 2024 года из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище Абхазия столкнулась с серьезным энергетическим кризисом. График веерных отключений действовал с 1 ноября и менялся в зависимости от уровня воды в Джварском водохранилище и доступности перетока из России.7 февраля все ограничения на поставки электричества из России были сняты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/energosistema-abkhazii-trebuet-bolee-24-milliardov-rubley-vlozheniy-1053629419.html

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