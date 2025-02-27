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https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/film-naura-garmeliya-poluchil-gran-pri-festivalya-chernoreche-fest-1053949019.html
Фильм Наура Гармелия получил гран-при фестиваля "Черноречье Фест"
Фильм Наура Гармелия получил гран-при фестиваля "Черноречье Фест"
Sputnik Абхазия
"Последняя цена" рассказывает о русской семье, которая живет в Абхазии в конце нулевых годов и выращивает орехи. 27.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-27T18:36+0300
2025-02-27T18:36+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Фильм "Последняя цена" абхазского режиссера Наура Гармелия получила гран-при III российского фестиваля отечественного кино "Черноречье Фест". Кроме того, победителем в номинации "Лучшая мужская роль" стал Василий Щипицын, сыгравший главного героя фильма.III Открытый российский фестиваль отечественного кино "Черноречье Фест" проходил в Нижегородской области с 21 по 25 февраля. В его рамках состоялись конкурсные показы современных полнометражных и короткометражных фильмов, спектакли театра Вахтангова и московского "Театра на Юго-Западе", концерты и творческие вечера.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/molodye-lyudi-iz-abkhazii-v-evraziyskoy-kinolaboratorii-1053944723.html
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абхазия, кино, новости
абхазия, кино, новости

Фильм Наура Гармелия получил гран-при фестиваля "Черноречье Фест"

18:36 27.02.2025
© SputnikПолнометражный фильм "Последняя цена" впервые показали в Абхазии.
Полнометражный фильм Последняя цена впервые показали в Абхазии. - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2025
© Sputnik
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"Последняя цена" рассказывает о русской семье, которая живет в Абхазии в конце нулевых годов и выращивает орехи.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Фильм "Последняя цена" абхазского режиссера Наура Гармелия получила гран-при III российского фестиваля отечественного кино "Черноречье Фест".
"Фестиваль представлял большой интерес для меня, в первую очередь, из-за состава жюри, которое возглавляла Мария Шукшина", - поделился Гармелия в эфире радио Sputnik.
Кроме того, победителем в номинации "Лучшая мужская роль" стал Василий Щипицын, сыгравший главного героя фильма.
III Открытый российский фестиваль отечественного кино "Черноречье Фест" проходил в Нижегородской области с 21 по 25 февраля. В его рамках состоялись конкурсные показы современных полнометражных и короткометражных фильмов, спектакли театра Вахтангова и московского "Театра на Юго-Западе", концерты и творческие вечера.
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