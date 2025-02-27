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Молодые люди из Абхазии смогут поучаствовать в "Евразийской кинолаборатории"
Молодые люди из Абхазии смогут поучаствовать в "Евразийской кинолаборатории"
Sputnik Абхазия
Российские кинематографисты на встрече с абхазской молодежью рассказали о нюансах профессии, показали им четыре короткометражных фильма. 27.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-27T17:11+0300
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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Молодые люди из Абхазии смогут поучаствовать в "Евразийской кинолаборатории" и представить собственные фильмы на кинофестивале.Встреча руководителей и членов Молодежной ассоциации кинематографистов Евразии (МАКЕ) с начинающими кинематографистами прошла в Музее Боевой Славы в Сухуме 27 февраля.Он также отметил, что Абхазия уникальна своей природой и климатом, что дает большой простор для творчества.Российские кинематографисты на встрече с абхазской молодежью рассказали о нюансах профессии, показали им четыре короткометражных фильма, которые были сняты молодыми режиссерами из разных стран СНГ.По словам Даниила Квеквескири, интерес к кино у него появился в 14 лет благодаря отцу, который работает оператором.Квеквескири признался, что хочет снять собственный фильм об Абхазии и продвигать республику, в том числе на международных площадках."Евразийская кинолаборатория" пройдет весной в Москве, кинофестиваль "Евразия-кинофест" — в июне в Сочи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/forum-ekho-evraziya-kinofest-1053943085.html
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абхазия, кино, культура
Молодые люди из Абхазии смогут поучаствовать в "Евразийской кинолаборатории"
Российские кинематографисты на встрече с абхазской молодежью рассказали о нюансах профессии, показали им четыре короткометражных фильма.
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Молодые люди из Абхазии смогут поучаствовать в "Евразийской кинолаборатории" и представить собственные фильмы на кинофестивале.
Встреча руководителей и членов Молодежной ассоциации кинематографистов Евразии (МАКЕ) с начинающими кинематографистами прошла в Музее Боевой Славы в Сухуме 27 февраля.
"Радует, что абхазскую молодежь интересует кино. Основные тезисы заключаются в том, чтобы дать возможность, в первую очередь, получить профессиональный опыт, мастерство за счет наших занятий, онлайн-программ и, в том числе за счет форумов, лабораторий, которые мы проводим с молодежью", – рассказал Sputnik руководитель Департамента межкультурных программ и международных проектов АНО "Евразия" Вячеслав Матвейчук.
Он также отметил, что Абхазия уникальна своей природой и климатом, что дает большой простор для творчества.
Российские кинематографисты на встрече с абхазской молодежью рассказали о нюансах профессии, показали им четыре короткометражных фильма, которые были сняты молодыми режиссерами из разных стран СНГ.
По словам Даниила Квеквескири, интерес к кино у него появился в 14 лет благодаря отцу, который работает оператором.
"Он повел меня на съемки фильма "Не падай", и мне стало интересно, как вообще снимается профессиональное кино. Я помогал на съемках, потом меня пригласили на второй фильм. Мне сейчас 17 лет, и я уже хочу этим заниматься профессионально", — поделился он.
Квеквескири признался, что хочет снять собственный фильм об Абхазии и продвигать республику, в том числе на международных площадках.
"Евразийская кинолаборатория" пройдет весной в Москве, кинофестиваль "Евразия-кинофест" — в июне в Сочи.