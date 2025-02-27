https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/molodye-lyudi-iz-abkhazii-v-evraziyskoy-kinolaboratorii-1053944723.html

Молодые люди из Абхазии смогут поучаствовать в "Евразийской кинолаборатории"

Молодые люди из Абхазии смогут поучаствовать в "Евразийской кинолаборатории"

Sputnik Абхазия

Российские кинематографисты на встрече с абхазской молодежью рассказали о нюансах профессии, показали им четыре короткометражных фильма. 27.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-27T17:11+0300

2025-02-27T17:11+0300

2025-02-27T17:11+0300

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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Молодые люди из Абхазии смогут поучаствовать в "Евразийской кинолаборатории" и представить собственные фильмы на кинофестивале.Встреча руководителей и членов Молодежной ассоциации кинематографистов Евразии (МАКЕ) с начинающими кинематографистами прошла в Музее Боевой Славы в Сухуме 27 февраля.Он также отметил, что Абхазия уникальна своей природой и климатом, что дает большой простор для творчества.Российские кинематографисты на встрече с абхазской молодежью рассказали о нюансах профессии, показали им четыре короткометражных фильма, которые были сняты молодыми режиссерами из разных стран СНГ.По словам Даниила Квеквескири, интерес к кино у него появился в 14 лет благодаря отцу, который работает оператором.Квеквескири признался, что хочет снять собственный фильм об Абхазии и продвигать республику, в том числе на международных площадках."Евразийская кинолаборатория" пройдет весной в Москве, кинофестиваль "Евразия-кинофест" — в июне в Сочи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/forum-ekho-evraziya-kinofest-1053943085.html

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