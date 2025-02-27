https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/forum-ekho-evraziya-kinofest-1053943085.html

Участники форума "Эхо "Евразия-Кинофест" поделились впечатлениями от мероприятия и Абхазии

Участники форума "Эхо "Евразия-Кинофест" поделились впечатлениями от мероприятия и Абхазии

Sputnik Абхазия

Советская и российская певица, композитор и киноактриса Екатерина Семенова в республику приехала впервые, за что выразила благодарность организаторам... 27.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-27T16:35+0300

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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Участники международного кинофорума "Эхо "Евразия-Кинофест", который вчера открылся в Сухуме, рассказали о впечатлениях от мероприятия и Абхазии в пресс-центре Sputnik.Советская и российская певица, композитор и киноактриса Екатерина Семенова в республику приехала впервые, за что выразила благодарность организаторам кинофорума.Художественный руководитель кинофестиваля "Евразия-Кинофест" Сергей Новожилов напомнил, что среди картин, которые будут показаны зрителям в рамках мероприятия, есть фильм абхазского режиссера Наура Гармелия "Последняя цена".Организаторы стремятся показать зрителям лучшие картины, принимавшие участие в фестивале "Евразия-Кинофест", и сквозь призму кино сохранить традиционные ценности, воспитать патриотизм.Международный кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" завершится 27 февраля, в его рамках запланированы кинопоказы и круглые столы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250226/kinoforum-ekho-evraziya-kinofest-1053931526.html

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