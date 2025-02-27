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Участники форума "Эхо "Евразия-Кинофест" поделились впечатлениями от мероприятия и Абхазии
Участники форума "Эхо "Евразия-Кинофест" поделились впечатлениями от мероприятия и Абхазии
Sputnik Абхазия
Советская и российская певица, композитор и киноактриса Екатерина Семенова в республику приехала впервые, за что выразила благодарность организаторам... 27.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Участники международного кинофорума "Эхо "Евразия-Кинофест", который вчера открылся в Сухуме, рассказали о впечатлениях от мероприятия и Абхазии в пресс-центре Sputnik.Советская и российская певица, композитор и киноактриса Екатерина Семенова в республику приехала впервые, за что выразила благодарность организаторам кинофорума.Художественный руководитель кинофестиваля "Евразия-Кинофест" Сергей Новожилов напомнил, что среди картин, которые будут показаны зрителям в рамках мероприятия, есть фильм абхазского режиссера Наура Гармелия "Последняя цена".Организаторы стремятся показать зрителям лучшие картины, принимавшие участие в фестивале "Евразия-Кинофест", и сквозь призму кино сохранить традиционные ценности, воспитать патриотизм.Международный кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" завершится 27 февраля, в его рамках запланированы кинопоказы и круглые столы.
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Участники форума "Эхо "Евразия-Кинофест" поделились впечатлениями от мероприятия и Абхазии
16:35 27.02.2025 (обновлено: 16:59 27.02.2025)
Советская и российская певица, композитор и киноактриса Екатерина Семенова в республику приехала впервые, за что выразила благодарность организаторам кинофорума.
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Участники международного кинофорума "Эхо "Евразия-Кинофест", который вчера открылся в Сухуме, рассказали о впечатлениях от мероприятия и Абхазии в пресс-центре Sputnik.
"Я снималась здесь, в Абхазии, хочу приезжать сюда еще, не только отдыхать, но и работать", — заявила Заслуженная артистка России Марина Яковлева.
Советская и российская певица, композитор и киноактриса Екатерина Семенова в республику приехала впервые, за что выразила благодарность организаторам кинофорума.
"Я бы хотела пожелать, чтобы здесь, в Абхазии, в частности в Сухуме, на фестивали начали ходить. Поначалу ни у кого не получается, но я думаю, что потихонечку, и залы будут полные, и артисты со зрителями будут друг другу рады", — заметила она.
Художественный руководитель кинофестиваля "Евразия-Кинофест" Сергей Новожилов напомнил, что среди картин, которые будут показаны зрителям в рамках мероприятия, есть фильм абхазского режиссера Наура Гармелия "Последняя цена".
"Картина получила огромное количество наград, в том числе и на Международном фестивале "Евразия". Это говорит о том, что у абхазских кинематографистов есть потенциал", — подчеркнул он.
Организаторы стремятся показать зрителям лучшие картины, принимавшие участие в фестивале "Евразия-Кинофест", и сквозь призму кино сохранить традиционные ценности, воспитать патриотизм.
Международный кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" завершится 27 февраля, в его рамках запланированы кинопоказы и круглые столы.