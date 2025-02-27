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Гунба – Ардзинба: фактически три года была стагнация экономики, когда вы были министром

Гунба – Ардзинба: фактически три года была стагнация экономики, когда вы были министром

Sputnik Абхазия

Дебаты кандидатов в президенты Абхазии Бадры Гунба и Адгура Ардзинба идут в прямом эфире АГТРК. 27.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. "Бюджет нашей страны с 2016 по 2018 вообще не менялся, фактически три года была стагнация экономики в то время, когда вы были министром", — заявил Бадра Гунба, обращаясь к Адгуру Ардзинба.Ардзинба с апреля 2015 года по декабрь 2019 года был министром экономики Республики Абхазия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/debaty-kandidatov-v-prezidenty-abkhazii-pryamaya-translyatsiya-1053950420.html

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