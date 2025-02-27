https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/gunba--ardzinba-1053955394.html
Гунба – Ардзинба: фактически три года была стагнация экономики, когда вы были министром
Гунба – Ардзинба: фактически три года была стагнация экономики, когда вы были министром
Sputnik Абхазия
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии Бадры Гунба и Адгура Ардзинба идут в прямом эфире АГТРК. 27.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-27T22:50+0300
2025-02-27T22:50+0300
2025-02-27T22:54+0300
в абхазии
выборы президента абхазии - 2025
абхазия
экономика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/1b/1053953997_42:0:1187:644_1920x0_80_0_0_d5333c5b66cb440c848b3d2eaef91fa6.jpg
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. "Бюджет нашей страны с 2016 по 2018 вообще не менялся, фактически три года была стагнация экономики в то время, когда вы были министром", — заявил Бадра Гунба, обращаясь к Адгуру Ардзинба.Ардзинба с апреля 2015 года по декабрь 2019 года был министром экономики Республики Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/debaty-kandidatov-v-prezidenty-abkhazii-pryamaya-translyatsiya-1053950420.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/1b/1053953997_185:0:1044:644_1920x0_80_0_0_082ef424e610dedd4a4e7967e61c8fa3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
выборы президента абхазии - 2025, абхазия, экономика
выборы президента абхазии - 2025, абхазия, экономика
Гунба – Ардзинба: фактически три года была стагнация экономики, когда вы были министром
22:50 27.02.2025 (обновлено: 22:54 27.02.2025)
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии Бадры Гунба и Адгура Ардзинба идут в прямом эфире АГТРК.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. "Бюджет нашей страны с 2016 по 2018 вообще не менялся, фактически три года была стагнация экономики в то время, когда вы были министром", — заявил Бадра Гунба, обращаясь к Адгуру Ардзинба.
Ардзинба с апреля 2015 года по декабрь 2019 года был министром экономики Республики Абхазия.