https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/gunba-1053954982.html
Гунба: встречи с руководством РФ были направлены на улучшение качества жизни наших граждан
Гунба: встречи с руководством РФ были направлены на улучшение качества жизни наших граждан
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Встречи с руководством РФ были направлены на улучшение качества жизни граждан нашей страны, заявил кандидат в президенты Абхазии Бадра... 27.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Встречи с руководством РФ были направлены на улучшение качества жизни граждан нашей страны, заявил кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба во время теледебатов."Сейчас проходят такие важные вещи, как диспансеризация. Это молодые люди, наше будущее. Как можете вы это привязывать к предвыборной кампании?" — заявил Бадра Гунба, отвечая на обвинение со стороны Адгура Ардзинба."Я получил звонок от нашего общего знакомого, Героя Абхазии, который обратился с просьбой, он даже не знал, что я нахожусь в Москве и еду на встречу с министром здравоохранения. Он говорит следующее: "У меня родился внук с тяжёлой патологией, его лёгкие не могут дышать". Вы думаете помощь таким — это ради предвыборной капании? Нет! Это для людей, во благо народа Абхазии"."Обвинения в том, что это предвыборная кампания считаю безосновательными. Если бы вы имели такую возможность и не сделали для наших граждан — это было бы несправедливо. Поэтому и я использовал любую возможность для помощи", — пояснил он.Специалисты из РФ осмотрели уже более 1800 абхазских школьников в рамках выполнения договоренности о диспансеризации.Медосмотр доступен каждой семье даже в самых отдаленных районах и проходит с согласия родителей. Всего диспансеризацию пройдут более 25 тысяч детей, а результаты будет оцифрованы и переданы в поликлиники по месту жительства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250226/bolee-1800-detey-osmotreli-rossiyskie-vrachi-v-ramkakh-dispanserizatsii-1053925941.html
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Встречи с руководством РФ были направлены на улучшение качества жизни граждан нашей страны, заявил кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба во время теледебатов.
"Сейчас проходят такие важные вещи, как диспансеризация. Это молодые люди, наше будущее. Как можете вы это привязывать к предвыборной кампании?" — заявил Бадра Гунба, отвечая на обвинение со стороны Адгура Ардзинба.
"Я получил звонок от нашего общего знакомого, Героя Абхазии, который обратился с просьбой, он даже не знал, что я нахожусь в Москве и еду на встречу с министром здравоохранения. Он говорит следующее: "У меня родился внук с тяжёлой патологией, его лёгкие не могут дышать". Вы думаете помощь таким — это ради предвыборной капании? Нет! Это для людей, во благо народа Абхазии".
"Обвинения в том, что это предвыборная кампания считаю безосновательными. Если бы вы имели такую возможность и не сделали для наших граждан — это было бы несправедливо. Поэтому и я использовал любую возможность для помощи", — пояснил он.
Специалисты из РФ осмотрели уже более 1800 абхазских школьников в рамках выполнения договоренности о диспансеризации.
Медосмотр доступен каждой семье даже в самых отдаленных районах и проходит с согласия родителей. Всего диспансеризацию пройдут более 25 тысяч детей, а результаты будет оцифрованы и переданы в поликлиники по месту жительства.