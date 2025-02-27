https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/gunba-1053957602.html

Гунба: не забор защищает человека, а его отношение к народу

Гунба: не забор защищает человека, а его отношение к народу

Sputnik Абхазия

Дебаты кандидатов в президенты Абхазии Бадры Гунба и Адгура Ардзинба идут в прямом эфире АГТРК. 27.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-27T23:44+0300

2025-02-27T23:44+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Не забор защищает человека, а его отношение к народу. Так ответил кандидат в президенты Бадра Гунба на вопрос Адгур Ардзинба о том, что в случае победы на выборах, будет ли он возвращать забор вокруг администрации."Не забор защищает человека, а его отношение к народу. У всех есть определенные качества. У меня — строить коммуникацию между людьми, умение слышать. И вы и я стремимся получить высший пост. Если мы не будем слышать чаяния и мнение народа, то такое поведение я считаю неправильным. Меня никогда не защищали заборы, всегда с народом, никуда не собираюсь уходить (покидать страну). Для меня главное — укреплять взаимодействие и решать вопрос объединения народа. Забором никого останавливать не планирую", - пояснил Гунба в ходе дебатов.Выборы главы государства прошли 15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур, который состоится 1 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/protestuyuschie-razrushili-zabor-kompleksa-pravitelstvennykh-zdaniy-v-abkhazii-1052865826.html

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