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"Никогда не выставляли счёт": Гунба о поддержке России
"Никогда не выставляли счёт": Гунба о поддержке России
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. На поддержку Абхазии потрачены сотни миллиардов рублей российских налогоплательщиков, заявил кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба... 27.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. На поддержку Абхазии потрачены сотни миллиардов рублей российских налогоплательщиков, заявил кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба во время теледебатов."Это безопасность, социалка и многие другие направления. Никогда Российская Федерация не выставляла счёт. Всё, о чём мне удалось договориться — это поддержка", — пояснил Бадра Гунба."Бадра Гунба не ездил и не просил ничего для себя. Все просьбы были для нашего народа. Я благодарен российским коллегам, что они протянули руку помощи".Он напомнил, что никогда ещё Россия не предъявляла народу Абхазии каких-то счетов. Все прочие заявления — попытка предвыборных манипуляций.Выборы главы государства прошли 15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур, который состоится 1 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250219/rossiya-perechislila-vtoroy-transh-dlya-vyplat-zarplat-byudzhetnikam-abkhazii-1053842295.html
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выборы президента абхазии - 2025, абхазия, россия
выборы президента абхазии - 2025, абхазия, россия
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. На поддержку Абхазии потрачены сотни миллиардов рублей российских налогоплательщиков, заявил кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба во время теледебатов.
"Это безопасность, социалка и многие другие направления. Никогда Российская Федерация не выставляла счёт. Всё, о чём мне удалось договориться — это поддержка", — пояснил Бадра Гунба.
"Бадра Гунба не ездил и не просил ничего для себя. Все просьбы были для нашего народа. Я благодарен российским коллегам, что они протянули руку помощи".
Он напомнил, что никогда ещё Россия не предъявляла народу Абхазии каких-то счетов. Все прочие заявления — попытка предвыборных манипуляций.
Выборы главы государства прошли 15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур, который состоится 1 марта.