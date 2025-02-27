https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/gunba-o-podderzhke-rossii-1053954794.html

"Никогда не выставляли счёт": Гунба о поддержке России

"Никогда не выставляли счёт": Гунба о поддержке России

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. На поддержку Абхазии потрачены сотни миллиардов рублей российских налогоплательщиков, заявил кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба... 27.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. На поддержку Абхазии потрачены сотни миллиардов рублей российских налогоплательщиков, заявил кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба во время теледебатов."Это безопасность, социалка и многие другие направления. Никогда Российская Федерация не выставляла счёт. Всё, о чём мне удалось договориться — это поддержка", — пояснил Бадра Гунба."Бадра Гунба не ездил и не просил ничего для себя. Все просьбы были для нашего народа. Я благодарен российским коллегам, что они протянули руку помощи".Он напомнил, что никогда ещё Россия не предъявляла народу Абхазии каких-то счетов. Все прочие заявления — попытка предвыборных манипуляций.Выборы главы государства прошли 15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур, который состоится 1 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250219/rossiya-perechislila-vtoroy-transh-dlya-vyplat-zarplat-byudzhetnikam-abkhazii-1053842295.html

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