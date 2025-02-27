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Кириенко: конкурс "Команда Абхазии" оказался востребованным у жителей республики
Кириенко: конкурс "Команда Абхазии" оказался востребованным у жителей республики
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Конкурс "Команда Абхазии", который проводится по принципу российских кадровых конкурсов, оказался очень востребованным у жителей... 27.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Конкурс "Команда Абхазии", который проводится по принципу российских кадровых конкурсов, оказался очень востребованным у жителей республики. Заявки на участие в нем подали более 2 тыс. человек, сообщил журналистам первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Ранее Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и президентская платформа "Россия — страна возможностей" заключили соглашение о сотрудничестве, которое предложит новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи. По модели конкурса управленцев "Лидеры России" запущен конкурс "Команда Абхазии". Как отметил первый замглавы Администрации Президента РФ, многие участники конкурса "Команда Абхазии" обратились с просьбой дать возможность пройти стажировки в российских органах государственной власти, регионах РФ, крупных компаниях. "Будет здорово, если такие же молодые россияне, которые благодаря кадровому конкурсу, запущенному Президентом [России], заняли высокие государственные посты, у себя в регионах, в своих министерствах, ведомствах, компаниях, будут принимать на стажировку молодых и таких же талантливых управленцев из Республики Абхазия", — сказал Кириенко. В основу концепции "Команды Абхазии" легла модель российского конкурса "Лидеры России". Она включает многоступенчатую систему отбора, тестовые задания на оценку общего кругозора и управленческих компетенций, а также формат эссе, позволяющий оценить мотивацию участников. На заключительном этапе возможности участников оценивает экспертное жюри, а Наблюдательный совет выступает гарантом беспристрастности отбора.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250225/sistemu-sotsliftov-i-ravnykh-vozmozhnostey-dlya-molodezhi-sozdadut-v-abkhazii-1053905167.html
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Конкурс "Команда Абхазии", который проводится по принципу российских кадровых конкурсов, оказался очень востребованным у жителей республики. Заявки на участие в нем подали более 2 тыс. человек, сообщил журналистам первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
Ранее Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и президентская платформа "Россия — страна возможностей" заключили соглашение о сотрудничестве, которое предложит новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи. По модели конкурса управленцев "Лидеры России" запущен конкурс "Команда Абхазии".
"За несколько дней две тысячи человек, — сказал Кириенко, отвечая на вопрос о том, сколько человек подали заявки на участие в конкурсе "Команда Абхазии". — Если пересчитать на количество взрослого населения, это больше 1,5%. Это очень много, очень большой запрос. Потребность у молодежи Абхазии есть, и она колоссальная".
Как отметил первый замглавы Администрации Президента РФ, многие участники конкурса "Команда Абхазии" обратились с просьбой дать возможность пройти стажировки в российских органах государственной власти, регионах РФ, крупных компаниях.
"Будет здорово, если такие же молодые россияне, которые благодаря кадровому конкурсу, запущенному Президентом [России], заняли высокие государственные посты, у себя в регионах, в своих министерствах, ведомствах, компаниях, будут принимать на стажировку молодых и таких же талантливых управленцев из Республики Абхазия", — сказал Кириенко.
В основу концепции "Команды Абхазии" легла модель российского конкурса "Лидеры России". Она включает многоступенчатую систему отбора, тестовые задания на оценку общего кругозора и управленческих компетенций, а также формат эссе, позволяющий оценить мотивацию участников.
На заключительном этапе возможности участников оценивает экспертное жюри, а Наблюдательный совет выступает гарантом беспристрастности отбора.