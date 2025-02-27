https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/kirienko-rasskazal-o-pomoschi-rossii-v-sotsialno-ekonomicheskom-razvitii-abkhazii-1053932480.html

Кириенко рассказал о помощи России в социально-экономическом развитии Абхазии

Кириенко рассказал о помощи России в социально-экономическом развитии Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Россия рассчитывает, что отношения с Абхазией будут строиться на принципах взаимного уважения и доверия, заявил журналистам первый... 27.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-27T09:02+0300

2025-02-27T09:02+0300

2025-02-27T09:02+0300

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Россия рассчитывает, что отношения с Абхазией будут строиться на принципах взаимного уважения и доверия, заявил журналистам первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Россия продолжит реализовывать в республике долгосрочные планы социально-экономического развития. Он подчеркнул, что все договоренности, которые были ранее достигнуты между РФ и Абхазией, сегодня выполняются. "Вы видите, что практически все планы, о которых мы сегодня совместно говорим, это планы долгосрочные, даже не среднесрочные, а долгосрочные. Мы говорили, что программы подготовки педагогов [рассчитана] на несколько лет, программа взаимодействия министерств культуры — на несколько лет, взаимодействие с регионами-побратимами — на несколько лет". Первый замглавы Администрации Президента РФ поблагодарил власти Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы, Казани и Краснодарского края, которые активно оказывают помощь республике. "Поставлено уже более 30 школьных автобусов, еще 10 автобусов должны в ближайшее время подойти, более 120 современных интерактивных досок, несколько десятков компьютерных классов", — сказал он. Как напомнил Кириенко, в Абхазии продолжается диспансеризация детей, организованная при поддержке Минздрава РФ. "Уникальные мобильные поликлиники, которые позволяют в школе развернуть полноценную поликлинику, совместные бригады врачей и медперсонала — российские и абхазские, — сказал он. — Уже более 2 тыс. ребятишек прошли такую диспансеризацию, а всего диспансеризация должна охватить более 30 тыс. детей по всей территории Абхазии". Россия также поможет завершить строительство детской больницы в Сухуме. "Строительные работы развернуты, я запомнил жесткое обязательство строителей, которые дали слово, что они к концу следующего года больницу сдают", — отметил Кириенко.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250226/bolee-1800-detey-osmotreli-rossiyskie-vrachi-v-ramkakh-dispanserizatsii-1053925941.html

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