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Кириенко рассказал о помощи России в социально-экономическом развитии Абхазии
Кириенко рассказал о помощи России в социально-экономическом развитии Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Россия рассчитывает, что отношения с Абхазией будут строиться на принципах взаимного уважения и доверия, заявил журналистам первый... 27.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Россия рассчитывает, что отношения с Абхазией будут строиться на принципах взаимного уважения и доверия, заявил журналистам первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Россия продолжит реализовывать в республике долгосрочные планы социально-экономического развития. Он подчеркнул, что все договоренности, которые были ранее достигнуты между РФ и Абхазией, сегодня выполняются. "Вы видите, что практически все планы, о которых мы сегодня совместно говорим, это планы долгосрочные, даже не среднесрочные, а долгосрочные. Мы говорили, что программы подготовки педагогов [рассчитана] на несколько лет, программа взаимодействия министерств культуры — на несколько лет, взаимодействие с регионами-побратимами — на несколько лет". Первый замглавы Администрации Президента РФ поблагодарил власти Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы, Казани и Краснодарского края, которые активно оказывают помощь республике. "Поставлено уже более 30 школьных автобусов, еще 10 автобусов должны в ближайшее время подойти, более 120 современных интерактивных досок, несколько десятков компьютерных классов", — сказал он. Как напомнил Кириенко, в Абхазии продолжается диспансеризация детей, организованная при поддержке Минздрава РФ. "Уникальные мобильные поликлиники, которые позволяют в школе развернуть полноценную поликлинику, совместные бригады врачей и медперсонала — российские и абхазские, — сказал он. — Уже более 2 тыс. ребятишек прошли такую диспансеризацию, а всего диспансеризация должна охватить более 30 тыс. детей по всей территории Абхазии". Россия также поможет завершить строительство детской больницы в Сухуме. "Строительные работы развернуты, я запомнил жесткое обязательство строителей, которые дали слово, что они к концу следующего года больницу сдают", — отметил Кириенко.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250226/bolee-1800-detey-osmotreli-rossiyskie-vrachi-v-ramkakh-dispanserizatsii-1053925941.html
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Россия рассчитывает, что отношения с Абхазией будут строиться на принципах взаимного уважения и доверия, заявил журналистам первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
Россия продолжит реализовывать в республике долгосрочные планы социально-экономического развития.
"Мы планируем большую серьезную долгосрочную работу [совместно с Абхазией], но, конечно, такая работа, партнерская, может строиться только на уважении и на доверии. И доверие, и уважение могут быть только взаимными, и оцениваются здесь, конечно, не слова, а дела", — сказал Кириенко.
Он подчеркнул, что все договоренности, которые были ранее достигнуты между РФ и Абхазией, сегодня выполняются.
"Вы видите, что практически все планы, о которых мы сегодня совместно говорим, это планы долгосрочные, даже не среднесрочные, а долгосрочные. Мы говорили, что программы подготовки педагогов [рассчитана] на несколько лет, программа взаимодействия министерств культуры — на несколько лет, взаимодействие с регионами-побратимами — на несколько лет".
Первый замглавы Администрации Президента РФ поблагодарил власти Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы, Казани и Краснодарского края, которые активно оказывают помощь республике.
"Поставлено уже более 30 школьных автобусов, еще 10 автобусов должны в ближайшее время подойти, более 120 современных интерактивных досок, несколько десятков компьютерных классов", — сказал он.
Как напомнил Кириенко, в Абхазии продолжается диспансеризация детей, организованная при поддержке Минздрава РФ.
"Уникальные мобильные поликлиники, которые позволяют в школе развернуть полноценную поликлинику, совместные бригады врачей и медперсонала — российские и абхазские, — сказал он. — Уже более 2 тыс. ребятишек прошли такую диспансеризацию, а всего диспансеризация должна охватить более 30 тыс. детей по всей территории Абхазии".
Россия также поможет завершить строительство детской больницы в Сухуме.
"Строительные работы развернуты, я запомнил жесткое обязательство строителей, которые дали слово, что они к концу следующего года больницу сдают", — отметил Кириенко.