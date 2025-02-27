https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/komandu-abkhazii-1053955622.html
Гунба ответил на вопрос про "Команду Абхазии"
Гунба ответил на вопрос про "Команду Абхазии"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Мы будем подбирать людей, которые будут достойно представлять нашу страну, заявил кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба во время... 27.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Мы будем подбирать людей, которые будут достойно представлять нашу страну, заявил кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба во время теледебатов."Вы наверняка знаете, что мы стартовали с программой "Команда Абхазии" Более 2000 человек уже подали заявки. Для меня важен новый подход. У нас прекрасная молодёжь. У нас не было кадрового резерва, а программа поможет его сформировать. В России такой опыт удачно реализован. Мы будем подбирать людей, которые будут достойно представлять нашу страну. Я буду брать в свою команду профессионалов из вашей команды, из команды Олега Барциц, из команды Роберта Аршба", - сказал Бадра Гунба в ответ на вопрос Адгура Ардзинба.Сейчас есть запрос на новых лиц. Мы продолжим эту работу, пояснил Гунба.Ранее Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и президентская платформа "Россия — страна возможностей" заключили соглашение о сотрудничестве, которое предложит новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи. По модели конкурса управленцев "Лидеры России" запущен конкурс "Команда Абхазии".
https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/kirienko-konkurs-komanda-abkhazii-okazalsya-vostrebovannym-u-zhiteley-respubliki-1053932968.html
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выборы президента абхазии - 2025, абхазия
выборы президента абхазии - 2025, абхазия
Гунба ответил на вопрос про "Команду Абхазии"
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Мы будем подбирать людей, которые будут достойно представлять нашу страну, заявил кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба во время теледебатов.
"Вы наверняка знаете, что мы стартовали с программой "Команда Абхазии" Более 2000 человек уже подали заявки. Для меня важен новый подход. У нас прекрасная молодёжь. У нас не было кадрового резерва, а программа поможет его сформировать. В России такой опыт удачно реализован. Мы будем подбирать людей, которые будут достойно представлять нашу страну. Я буду брать в свою команду профессионалов из вашей команды, из команды Олега Барциц, из команды Роберта Аршба", - сказал Бадра Гунба в ответ на вопрос Адгура Ардзинба.
Сейчас есть запрос на новых лиц. Мы продолжим эту работу, пояснил Гунба.
Ранее Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и президентская платформа "Россия — страна возможностей" заключили соглашение о сотрудничестве, которое предложит новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи. По модели конкурса управленцев "Лидеры России" запущен конкурс "Команда Абхазии".