https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/medali-k-80-letiyu-pobedy-vruchili-veteranam-iz-abkhazii-1053943473.html

Медали к 80-летию Победы вручили ветеранам из Абхазии

Медали к 80-летию Победы вручили ветеранам из Абхазии

Sputnik Абхазия

Великая Отечественная война завершилась почти 80 лет назад, 9 мая 1945 года. 27.02.2025, Sputnik Абхазия

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80-летие победы в великой отечественной войне

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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Сотрудники Посольства России в Абхазии вручили проживающим в республике ветеранам медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", сообщили в диппредставительстве.Награды Елене Водзинской, Илье Христианову, Ноне Дорофеевой и Ноне Мол-оглы вручили от имени президента России Владимира Путина.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250115/parady-k-80-letiyu-pobedy-proydut-v-28-gorodakh-rossii-1053406927.html

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абхазия, великая отечественная война, новости, 80-летие победы в великой отечественной войне