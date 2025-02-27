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Медали к 80-летию Победы вручили ветеранам из Абхазии
Медали к 80-летию Победы вручили ветеранам из Абхазии
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Великая Отечественная война завершилась почти 80 лет назад, 9 мая 1945 года. 27.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-27T16:14+0300
2025-02-27T16:14+0300
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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Сотрудники Посольства России в Абхазии вручили проживающим в республике ветеранам медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", сообщили в диппредставительстве.Награды Елене Водзинской, Илье Христианову, Ноне Дорофеевой и Ноне Мол-оглы вручили от имени президента России Владимира Путина.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250115/parady-k-80-letiyu-pobedy-proydut-v-28-gorodakh-rossii-1053406927.html
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абхазия, великая отечественная война, новости, 80-летие победы в великой отечественной войне
абхазия, великая отечественная война, новости, 80-летие победы в великой отечественной войне
Медали к 80-летию Победы вручили ветеранам из Абхазии
16:14 27.02.2025 (обновлено: 16:57 27.02.2025)
Великая Отечественная война завершилась почти 80 лет назад, 9 мая 1945 года.
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Сотрудники Посольства России в Абхазии вручили проживающим в республике ветеранам медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", сообщили в диппредставительстве.
Награды Елене Водзинской, Илье Христианову, Ноне Дорофеевой и Ноне Мол-оглы вручили от имени президента России Владимира Путина.