https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/mid-rossii-golosovanie-v-abkhazii-1053949928.html
МИД России выразил надежду на беспрепятственное голосование в Абхазии
МИД России выразил надежду на беспрепятственное голосование в Абхазии
Sputnik Абхазия
Москва надеется на то, что избиратели в Абхазии смогут беспрепятственно проголосовать в ходе второго тура президентских выборов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Первого марта состоится второй тур досрочных выборов президента Абхазии. В нем примут участие победитель первого тура выборов Бадра Гунба и представитель оппозиции Адгур Ардзинба. В первом туре кандидаты набрали 46,38% и 36,92% голосов соответственно.
2025-02-27T20:09+0300
2025-02-27T20:09+0300
2025-02-27T20:09+0300
в абхазии
выборы президента абхазии - 2025
абхазия
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мария захарова
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Москва надеется на то, что избиратели в Абхазии смогут беспрепятственно проголосовать в ходе второго тура президентских выборов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Первого марта состоится второй тур досрочных выборов президента Абхазии. В нем примут участие победитель первого тура выборов Бадра Гунба и представитель оппозиции Адгур Ардзинба. В первом туре кандидаты набрали 46,38% и 36,92% голосов соответственно.Захарова добавила, что Москва также рассчитывает, что процесс волеизъявления в Абхазии будет организован строго в соответствии с национальным законодательством и общепризнанными демократическими нормами при должном обеспечении правопорядка, а результаты будут признаны всеми политическими силами."В Москве рассчитывают, что завершение электорального цикла приведёт к укреплению безопасности и стабильности Республики, росту благополучия с опорой на союзнические отношения с Россией", — заключила она.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/kandidaty-v-prezidenty-abkhazii-v-rezultate-peregovorov-podpisali-itogovoe-soglashenie-1053865472.html
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второй тур досрочных выборов президента абхазии 2025 выборы абхазия
второй тур досрочных выборов президента абхазии 2025 выборы абхазия
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Москва надеется на то, что избиратели в Абхазии смогут беспрепятственно проголосовать в ходе второго тура президентских выборов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Первого марта состоится второй тур досрочных выборов президента Абхазии. В нем примут участие победитель первого тура выборов Бадра Гунба и представитель оппозиции Адгур Ардзинба. В первом туре кандидаты набрали 46,38% и 36,92% голосов соответственно.
"Что касается электорального цикла, то российская сторона по приглашению Сухума направляет туда наблюдателей. Они вместе со своими зарубежными коллегами будут осуществлять мониторинг процесса голосования. Да, действительно, к сожалению, со времени ноябрьских беспорядков внутриполитическая ситуация до конца не стабилизировалась в Абхазии. Мы исходим из того, что 1 марта каждый гражданин этой страны получит возможность беспрепятственно проголосовать за своего кандидата", — сказала она в ходе брифинга.
Захарова добавила, что Москва также рассчитывает, что процесс волеизъявления в Абхазии будет организован строго в соответствии с национальным законодательством и общепризнанными демократическими нормами при должном обеспечении правопорядка, а результаты будут признаны всеми политическими силами.
"В Москве рассчитывают, что завершение электорального цикла приведёт к укреплению безопасности и стабильности Республики, росту благополучия с опорой на союзнические отношения с Россией", — заключила она.