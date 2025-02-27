https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/mid-rossii-golosovanie-v-abkhazii-1053949928.html

МИД России выразил надежду на беспрепятственное голосование в Абхазии

МИД России выразил надежду на беспрепятственное голосование в Абхазии

Sputnik Абхазия

Москва надеется на то, что избиратели в Абхазии смогут беспрепятственно проголосовать в ходе второго тура президентских выборов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Первого марта состоится второй тур досрочных выборов президента Абхазии. В нем примут участие победитель первого тура выборов Бадра Гунба и представитель оппозиции Адгур Ардзинба. В первом туре кандидаты набрали 46,38% и 36,92% голосов соответственно.

2025-02-27T20:09+0300

2025-02-27T20:09+0300

2025-02-27T20:09+0300

в абхазии

выборы президента абхазии - 2025

абхазия

мид рф

мария захарова

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Москва надеется на то, что избиратели в Абхазии смогут беспрепятственно проголосовать в ходе второго тура президентских выборов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Первого марта состоится второй тур досрочных выборов президента Абхазии. В нем примут участие победитель первого тура выборов Бадра Гунба и представитель оппозиции Адгур Ардзинба. В первом туре кандидаты набрали 46,38% и 36,92% голосов соответственно.Захарова добавила, что Москва также рассчитывает, что процесс волеизъявления в Абхазии будет организован строго в соответствии с национальным законодательством и общепризнанными демократическими нормами при должном обеспечении правопорядка, а результаты будут признаны всеми политическими силами."В Москве рассчитывают, что завершение электорального цикла приведёт к укреплению безопасности и стабильности Республики, росту благополучия с опорой на союзнические отношения с Россией", — заключила она.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250221/kandidaty-v-prezidenty-abkhazii-v-rezultate-peregovorov-podpisali-itogovoe-soglashenie-1053865472.html

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