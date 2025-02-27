https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/narod-za-stabilnost--gunba-1053952229.html

Результаты первого тура показали, что наш народ за стабильность – Гунба

Результаты первого тура показали, что наш народ за стабильность – Гунба

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Результаты первого тура показали, что наш народ за стабильность, за улучшение криминогенной ситуации, за развитие отношений с нашим... 27.02.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

выборы президента абхазии - 2025

абхазия

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Результаты первого тура показали, что наш народ за стабильность, за улучшение криминогенной ситуации, за развитие отношений с нашим стратегическим партнёром — Россией, сказал кандидат в президенты Бадра Гунба в приветственном слове в ходе теледебатов.Гунба выразил надежду, что народ вновь проявит свою мудрость, и выборы пройдут спокойно.Он также заявил о необходимости следить за своими словами и уважать выбор нашего народа. "Я буду уважать при любом исходе. Нам всем здесь жить, мы все одинаково переживаем за нашу страну. Давайте начинать с себя", — отметил он.Выборы главы государства прошли 15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур, который состоится 1 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/debaty-kandidatov-v-prezidenty-abkhazii-pryamaya-translyatsiya-1053950420.html

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