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Дебаты кандидатов в президенты Абхазии. Прямая трансляция
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/narod-za-stabilnost--gunba-1053952229.html
Результаты первого тура показали, что наш народ за стабильность – Гунба
Результаты первого тура показали, что наш народ за стабильность – Гунба
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Результаты первого тура показали, что наш народ за стабильность, за улучшение криминогенной ситуации, за развитие отношений с нашим... 27.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Результаты первого тура показали, что наш народ за стабильность, за улучшение криминогенной ситуации, за развитие отношений с нашим стратегическим партнёром — Россией, сказал кандидат в президенты Бадра Гунба в приветственном слове в ходе теледебатов.Гунба выразил надежду, что народ вновь проявит свою мудрость, и выборы пройдут спокойно.Он также заявил о необходимости следить за своими словами и уважать выбор нашего народа. "Я буду уважать при любом исходе. Нам всем здесь жить, мы все одинаково переживаем за нашу страну. Давайте начинать с себя", — отметил он.Выборы главы государства прошли 15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур, который состоится 1 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/debaty-kandidatov-v-prezidenty-abkhazii-pryamaya-translyatsiya-1053950420.html
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выборы президента абхазии - 2025, абхазия
выборы президента абхазии - 2025, абхазия

Результаты первого тура показали, что наш народ за стабильность – Гунба

21:38 27.02.2025 (обновлено: 21:52 27.02.2025)
© creenshot из видео/Аҧсуа телехәаҧшраБадра Гунба
Бадра Гунба - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2025
© creenshot из видео/Аҧсуа телехәаҧшра
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Результаты первого тура показали, что наш народ за стабильность, за улучшение криминогенной ситуации, за развитие отношений с нашим стратегическим партнёром — Россией, сказал кандидат в президенты Бадра Гунба в приветственном слове в ходе теледебатов.

"Всю кампанию мы демонстрировали уважение к оппонентам: ни одного плохого слова в их адрес не было от кандидата в президенты или в вице-президенты", — сказал он.

Гунба выразил надежду, что народ вновь проявит свою мудрость, и выборы пройдут спокойно.
Он также заявил о необходимости следить за своими словами и уважать выбор нашего народа.
"Я буду уважать при любом исходе. Нам всем здесь жить, мы все одинаково переживаем за нашу страну. Давайте начинать с себя", — отметил он.
Выборы главы государства прошли 15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур, который состоится 1 марта.
Прямая трансляция дебатов кандидатов в президенты Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2025
В Абхазии
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии. Прямая трансляция
20:44
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