https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/narod-za-stabilnost--gunba-1053952229.html
Результаты первого тура показали, что наш народ за стабильность – Гунба
Результаты первого тура показали, что наш народ за стабильность – Гунба
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Результаты первого тура показали, что наш народ за стабильность, за улучшение криминогенной ситуации, за развитие отношений с нашим... 27.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-27T21:38+0300
2025-02-27T21:38+0300
2025-02-27T21:52+0300
в абхазии
выборы президента абхазии - 2025
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/1b/1053952438_1:0:947:532_1920x0_80_0_0_a4519292b6f1b66ecafb8874953ac08d.jpg
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Результаты первого тура показали, что наш народ за стабильность, за улучшение криминогенной ситуации, за развитие отношений с нашим стратегическим партнёром — Россией, сказал кандидат в президенты Бадра Гунба в приветственном слове в ходе теледебатов.Гунба выразил надежду, что народ вновь проявит свою мудрость, и выборы пройдут спокойно.Он также заявил о необходимости следить за своими словами и уважать выбор нашего народа. "Я буду уважать при любом исходе. Нам всем здесь жить, мы все одинаково переживаем за нашу страну. Давайте начинать с себя", — отметил он.Выборы главы государства прошли 15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур, который состоится 1 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/debaty-kandidatov-v-prezidenty-abkhazii-pryamaya-translyatsiya-1053950420.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/1b/1053952438_120:0:829:532_1920x0_80_0_0_c133623c142f92bd8c5951020decb256.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
выборы президента абхазии - 2025, абхазия
выборы президента абхазии - 2025, абхазия
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Результаты первого тура показали, что наш народ за стабильность, за улучшение криминогенной ситуации, за развитие отношений с нашим стратегическим партнёром — Россией, сказал кандидат в президенты Бадра Гунба в приветственном слове в ходе теледебатов.
"Всю кампанию мы демонстрировали уважение к оппонентам: ни одного плохого слова в их адрес не было от кандидата в президенты или в вице-президенты", — сказал он.
Гунба выразил надежду, что народ вновь проявит свою мудрость, и выборы пройдут спокойно.
Он также заявил о необходимости следить за своими словами и уважать выбор нашего народа.
"Я буду уважать при любом исходе. Нам всем здесь жить, мы все одинаково переживаем за нашу страну. Давайте начинать с себя", — отметил он.
Выборы главы государства прошли 15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур, который состоится 1 марта.