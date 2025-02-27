https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/nedvizhimosti-gunba-1053953402.html

Ограничения по жилой недвижимости оправданы в Абхазии – Гунба

Ограничения по жилой недвижимости оправданы в Абхазии – Гунба

Sputnik Абхазия

Согласно законодательству Абхазии, продажа жилой недвижимости иностранцам запрещена, на дебатах был задан вопрос о существующих лазейках в законах. 27.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Более 4,5 тысячи нотариальных сделок по передаче в доверенность жилого имущества иностранцам было совершено с 2008 года, заявил кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба во время теледебатов.Что до коммерческой недвижимости, то подход должен быть другим — ограничений быть не должно."Мне кажется, что те серые схемы, которые действуют в обход нашего законодательства, надо их регулировать", — добавил он.Выборы главы государства прошли 15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур, который состоится 1 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/debaty-kandidatov-v-prezidenty-abkhazii-pryamaya-translyatsiya-1053950420.html

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