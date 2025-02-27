https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/novuyu-elektrichku-sirius---sukhum-zapustyat-27-fevralya-1053932807.html

Новую электричку Сириус - Сухум запустят 27 февраля

Новую электричку Сириус - Сухум запустят 27 февраля

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Время в пути на новой скоростной электричке между Сириусом и Сухумом (Абхазия) составит 3 часа 20 минут. 27.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Время в пути на новой скоростной электричке между Сириусом и Сухумом (Абхазия) составит 3 часа 20 минут. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В среду Кириенко провел совещание с представителями РЖД, на котором были согласованы последние вопросы, связанные с запуском регулярного скоростного электропоезда между российским Сириусом и абхазским Сухумом. Он уточнил, что поезда будут уходить со станций "Имеретинский курорт" и "Сухум" ранним утром и возвращаться обратно ближе к вечеру. Как отметил первый замруководителя Администрации Президента РФ, стоимость билета будет составлять 380 рублей. "Это больше чем в три раза снижение относительно стоимости билета "Ласточки", - отметил Кириенко. Он добавил, что новый поезд не будет называться "Ласточкой". "Наши абхазские коллеги попросили о том, чтобы право выбора названия [нового скоростного электропоезда] было у Абхазии. Мы вместе с руководством РЖД с этим согласились, — сказал Кириенко. — Мне кажется, честно будет, если это будет не мнение какого-то начальника или руководителя, а будет мнение жителей". Кроме того, молодые художники из Абхазии и России определят, как должен выглядеть новый поезд. "Завтра в эту тестовую поездку один из вагонов электрички отдан этим молодым художникам из Абхазии и России, которые предложат свои проекты, идеи о том, как это будет выглядеть, — отметил Кириенко. — Художников, чьи эскизы победят, РЖД пригласит на завод, когда будет происходить покраска электрички. У них будет возможность убедиться, что все так, как они нарисовали, нажать кнопку "пуск" для покраски".

https://sputnik-abkhazia.ru/20240822/vygoda-i-komfort-kurua-rasskazal-o-preimuschestvakh-puteshestviya-na-turpoezdakh-1052058552.html

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