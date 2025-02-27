https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/pervaya-lastochka-iz-sochi-pribyla-v-sukhum-1053937134.html

Первая "Ласточка" из Сочи прибыла в Сухум

Первая "Ласточка" из Сочи прибыла в Сухум

Sputnik Абхазия

По словам первого замруководителя Администрации президента России Сергея Кириенко, название нового скоростного поезда выберут в Абхазии, а над дизайном... 27.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. В Сухум прибыла первая "Ласточка" из Сочи. Спецрейс из "Сириуса", стартовавший со станции "Олимпийский парк", достиг Сухума. Запуск регулярного сообщения электропоездов из "Сириуса" в Сухум и обратно запланирован на 1 мая, сообщил ранее замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Стоимость билета составит 380 рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/novuyu-elektrichku-sirius---sukhum-zapustyat-27-fevralya-1053932807.html

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