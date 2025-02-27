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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 февраля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодного сибирского антициклона. 27.02.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. В пятницу, 28 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -3°С до +2°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии