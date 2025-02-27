https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/regulyarnoe-soobschenie-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-mozhet-byt-zapuscheno-1-maya-1053932661.html

Регулярное сообщение между Абхазией и Россией может быть запущено 1 мая

Регулярное сообщение между Абхазией и Россией может быть запущено 1 мая

Sputnik Абхазия

Первый тестовый рейс в сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба состоялся 7 февраля. 27.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-27T09:15+0300

2025-02-27T09:15+0300

2025-02-27T09:15+0300

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Россия абсолютно уверена в том, что 1 мая может быть запущено регулярное авиасообщение с Абхазией, заявил журналистам первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В начале февраля аэропорт Сухума принял первый после более чем 30-летнего перерыва рейс из Москвы. 27 февраля аэропорт Сухума примет специальный рейс борта МЧС России, отметил первый замглавы Администрации Президента РФ. "По просьбе абхазских медиков, Минздрава Абхазии, специальный борт МЧС России летит, благо полоса готова, соответственно российские медики летят этим бортом, чтобы забрать ребятишек и взрослых пациентов и быстро оказать им помощь в российских клиниках", — добавил он. Реконструирует аэропорт Сухума российская компания "Инфраструктурное развитие", с которой 27 октября 2023 года правительство Абхазии заключило соглашение о государственно-частном партнерстве. По этому соглашению государство сохраняет в собственности аэродром, аэродромную инфраструктуру, историческое здание аэровокзала. Также сохранится статус объекта двойного назначения и название аэропорта. Расположенный в 18 км от столицы Абхазии аэропорт не функционирует с момента окончания грузино-абхазской войны по решению Международной организации гражданской авиации. В советский период терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом и до 1 тыс. зимой. Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать практически все типы гражданских самолетов как со стороны моря, так и со стороны гор.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250224/rostekh-osnastil-aeroport-sukhuma-sistemoy-posadki-samoltov-1053894176.html

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