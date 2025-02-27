https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/rossiya-abkhazii-1053957783.html
Россия является гарантом безопасности Абхазии – Гунба
Россия является гарантом безопасности Абхазии – Гунба
Sputnik Абхазия
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии Бадры Гунба и Адгура Ардзинба идут в прямом эфире АГТРК. 27.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-27T23:51+0300
2025-02-27T23:51+0300
2025-02-27T23:51+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Россия является гарантом безопасности Абхазии, заявил кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба во время теледебатов.Адгур Ардзинба сказал, что отношения Грузии и РФ изменились, "мы слышим голоса о том, что Абхазии необходимо выстраивать конфедерацию или даже переходить в состав Грузии"."Конечно, это не официальная точка зрения", — добавил он и попросил прокомментировать это Бадру Гунба.Выборы главы государства прошли 15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур, который состоится 1 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/gunba-o-podderzhke-rossii-1053954794.html
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выборы президента абхазии - 2025, абхазия
выборы президента абхазии - 2025, абхазия
Россия является гарантом безопасности Абхазии – Гунба
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии Бадры Гунба и Адгура Ардзинба идут в прямом эфире АГТРК.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Россия является гарантом безопасности Абхазии, заявил кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба во время теледебатов.
Адгур Ардзинба сказал, что отношения Грузии и РФ изменились, "мы слышим голоса о том, что Абхазии необходимо выстраивать конфедерацию или даже переходить в состав Грузии".
"Конечно, это не официальная точка зрения", — добавил он и попросил прокомментировать это Бадру Гунба.
"Россия является гарантом безопасности Абхазии. Дальнейшее международное признание нашей страны проходит при поддержке РФ. У всех граждан нашей страны чёткая позиция на сохранение нашей государственности, никакой конфедерации с Грузией. А вопрос о необходимости "поделиться суверенитетом" вы задавайте тому, кто озвучил этот тезис. Своей государственностью мы ни с кем делиться не будем", - подчеркнул Гунба.
Выборы главы государства прошли 15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур, который состоится 1 марта.