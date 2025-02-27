https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/rossiya-abkhazii-1053957783.html

Россия является гарантом безопасности Абхазии – Гунба

Россия является гарантом безопасности Абхазии – Гунба

Sputnik Абхазия

Дебаты кандидатов в президенты Абхазии Бадры Гунба и Адгура Ардзинба идут в прямом эфире АГТРК. 27.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-27T23:51+0300

2025-02-27T23:51+0300

2025-02-27T23:51+0300

в абхазии

выборы президента абхазии - 2025

абхазия

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Россия является гарантом безопасности Абхазии, заявил кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба во время теледебатов.Адгур Ардзинба сказал, что отношения Грузии и РФ изменились, "мы слышим голоса о том, что Абхазии необходимо выстраивать конфедерацию или даже переходить в состав Грузии"."Конечно, это не официальная точка зрения", — добавил он и попросил прокомментировать это Бадру Гунба.Выборы главы государства прошли 15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур, который состоится 1 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/gunba-o-podderzhke-rossii-1053954794.html

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