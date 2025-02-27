https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-nikolskiy-v-kurskoy-oblasti-1053944990.html

Российские войска освободили населенный пункт Никольский в Курской области

Российские войска освободили населенный пункт Никольский в Курской области

Sputnik Абхазия

6 августа 2024 года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата территории. 27.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-27T19:01+0300

2025-02-27T19:01+0300

2025-02-27T19:01+0300

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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Никольский в Курской области, сообщили в Минобороны России. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, военную технику, в том числе танк и четыре бронетранспортера, восемь пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов.Кроме того, в ведомстве рассказали о действиях российских войск в зоне спецоперации.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов БпЛА, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 142 районах. Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и 104 беспилотника самолетного типа. Всего с начала СВО уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44720 БпЛА, 597 ЗРК, 21756 танков и других боевых бронированных машин, 1522 боевые машины РСЗО, 22060 орудий полевой артиллерии и минометов, 32139 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250226/osvobozhdeny-dva-naselennykh-punkta-v-kurskoy-oblasti-1053923793.html

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