https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/rossiyskiy-fond-pamyatniki-1053948220.html

Российский фонд восстановит памятники участникам ВОВ и героям Абхазии

Российский фонд восстановит памятники участникам ВОВ и героям Абхазии

Sputnik Абхазия

Любое абхазское село может получить средства на благоустройство памятных мест, связанных с ВОВ и Отечественной войной народа Абхазии. 27.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-27T18:37+0300

2025-02-27T18:37+0300

2025-02-27T19:24+0300

в абхазии

абхазия

памятники

россия

вов

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/1b/1053945870_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5259f13582b03bf777f7faae1b4653e3.png

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Российский фонд президентских грантов выделил 20 млн рублей на восстановление памятников участникам Великой Отечественной войны и героям Абхазии в 24 сёлах республики.Ещё 24 заявки сейчас на рассмотрении — они будут оперативно доработаны с главами сёл, чтобы так же получить средства и начать восстановительные работы — ведь до 80-й годовщины Великой Победы остаётся менее двух месяцев.Программа реализуется по решению Владимира Путина. Любое абхазское село может получить средства на благоустройство памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной и Отечественной войной народа Абхазии. Для этого надо до 5 марта правильно оформить и подать заявку.Так, на территории села Мачара есть два таких памятных места: на въезде установлена мемориальная плита, посвященная бойцам 46 армии, оборонявшим в 1942 году перевалы Главного Кавказского хребта, а рядом со школой — памятник жителям села, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Селу выделят 1 млн рублей.В селе Моква Очамчырского района тоже есть памятник жителям села, сражавшимся на полях Великой Отечественной войны. Там увековечены имена 120 погибших героев. На его благоустройство уже выделен 1 млн рублей.Более 200 жителей села Махадыр не вернулись с полей Великой Отечественной войны. В их честь в 1980 году установили памятник — женщина всматривается вдаль, держит в руке платок. Это Родина-мать ждет своих сыновей."Нас ждет много работы. Надо чтобы нам помогали и школьники. Нельзя забывать войну. Тот народ, который живет без памяти, у того короткий век", — комментирует старейший житель села Арут Гамолян.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rf-abkhaziya-pamyatniki-memorialy-1053649502.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, памятники, россия, вов