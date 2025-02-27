https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/rossiyskiy-fond-pamyatniki-1053948220.html
Российский фонд восстановит памятники участникам ВОВ и героям Абхазии
Российский фонд восстановит памятники участникам ВОВ и героям Абхазии
Sputnik Абхазия
Любое абхазское село может получить средства на благоустройство памятных мест, связанных с ВОВ и Отечественной войной народа Абхазии. 27.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-27T18:37+0300
2025-02-27T18:37+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Российский фонд президентских грантов выделил 20 млн рублей на восстановление памятников участникам Великой Отечественной войны и героям Абхазии в 24 сёлах республики.Ещё 24 заявки сейчас на рассмотрении — они будут оперативно доработаны с главами сёл, чтобы так же получить средства и начать восстановительные работы — ведь до 80-й годовщины Великой Победы остаётся менее двух месяцев.Программа реализуется по решению Владимира Путина. Любое абхазское село может получить средства на благоустройство памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной и Отечественной войной народа Абхазии. Для этого надо до 5 марта правильно оформить и подать заявку.Так, на территории села Мачара есть два таких памятных места: на въезде установлена мемориальная плита, посвященная бойцам 46 армии, оборонявшим в 1942 году перевалы Главного Кавказского хребта, а рядом со школой — памятник жителям села, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Селу выделят 1 млн рублей.В селе Моква Очамчырского района тоже есть памятник жителям села, сражавшимся на полях Великой Отечественной войны. Там увековечены имена 120 погибших героев. На его благоустройство уже выделен 1 млн рублей.Более 200 жителей села Махадыр не вернулись с полей Великой Отечественной войны. В их честь в 1980 году установили памятник — женщина всматривается вдаль, держит в руке платок. Это Родина-мать ждет своих сыновей."Нас ждет много работы. Надо чтобы нам помогали и школьники. Нельзя забывать войну. Тот народ, который живет без памяти, у того короткий век", — комментирует старейший житель села Арут Гамолян.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rf-abkhaziya-pamyatniki-memorialy-1053649502.html
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абхазия, памятники, россия, вов
абхазия, памятники, россия, вов
Российский фонд восстановит памятники участникам ВОВ и героям Абхазии
18:37 27.02.2025 (обновлено: 19:24 27.02.2025)
Любое абхазское село может получить средства на благоустройство памятных мест, связанных с ВОВ и Отечественной войной народа Абхазии.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Российский фонд президентских грантов выделил 20 млн рублей на восстановление памятников участникам Великой Отечественной войны и героям Абхазии в 24 сёлах республики.
Ещё 24 заявки сейчас на рассмотрении — они будут оперативно доработаны с главами сёл, чтобы так же получить средства и начать восстановительные работы — ведь до 80-й годовщины Великой Победы остаётся менее двух месяцев.
Программа реализуется по решению Владимира Путина. Любое абхазское село может получить средства на благоустройство памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной и Отечественной войной народа Абхазии. Для этого надо до 5 марта правильно оформить и подать заявку.
Так, на территории села Мачара есть два таких памятных места: на въезде установлена мемориальная плита, посвященная бойцам 46 армии, оборонявшим в 1942 году перевалы Главного Кавказского хребта, а рядом со школой — памятник жителям села, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Селу выделят 1 млн рублей.
"Мы планируем подсыпать брусчатку, заменить лавочки, установить подсветку. Жители села помогут с расчисткой территории вокруг памятников, ребята-школьники высадят цветы. Для нас очень важно, чтобы именно дети и подростки приняли участие в восстановительных работах", — рассказал глава села Денис Хаджимба.
В селе Моква Очамчырского района тоже есть памятник жителям села, сражавшимся на полях Великой Отечественной войны. Там увековечены имена 120 погибших героев. На его благоустройство уже выделен 1 млн рублей.
"Этот памятник создан нашими собственными силами — силами местных жителей. Он был построен в 1994 году, после окончания войны с Грузией. Здесь чтят память не только о тех, кто воевал в 1941–1945, но и о тех, кто сражался за нашу Родину в 1992–1993 годах", — рассказала директор местной школы Светлана Киртадзе.
Более 200 жителей села Махадыр не вернулись с полей Великой Отечественной войны. В их честь в 1980 году установили памятник — женщина всматривается вдаль, держит в руке платок. Это Родина-мать ждет своих сыновей.
"Нас ждет много работы. Надо чтобы нам помогали и школьники. Нельзя забывать войну. Тот народ, который живет без памяти, у того короткий век", — комментирует старейший житель села Арут Гамолян.