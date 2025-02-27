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Вручены награды победителям конкурса Союза журналистов Абхазии
Вручены награды победителям конкурса Союза журналистов Абхазии
Sputnik Абхазия
Торжественная церемония прошла в доме-музее Народного поэта Дмитрия Гулиа. 27.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-27T12:53+0300
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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Вручены награды победителям конкурса Союза журналистов Абхазии к 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа. У Sputnik Абхазия две награды: В номинации "Телевидение" первую премию присудили телепроекту АГТРК "Сыхаара сыпсадгьыл" Инны Хаджимба, вторую — проекту Абаза-ТВ "Наш Дырмит". В номинации "Печать" первую премию получил очерк "Соловьиная песня" Вахтанга Абхазоу, вторую премию в номинации "Радио и информагентства" получила передача Абхазского радио "Время и люди". Торжественная церемония прошла в доме-музее Народного поэта Дмитрия Гулиа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240206/kholodnyy-i-so-shramami-kak-zhivet-sukhumskiy-dom-dmitriya-gulia-1050062142.html
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Вручены награды победителям конкурса Союза журналистов Абхазии
12:53 27.02.2025 (обновлено: 13:18 27.02.2025)
Торжественная церемония прошла в доме-музее Народного поэта Дмитрия Гулиа.
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Вручены награды победителям конкурса Союза журналистов Абхазии к 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа.
У Sputnik Абхазия две награды:
Первую премию в номинации "Радио и информационные агентства" получила передача "Феномен Дмитрия Гулиа" Элеоноры Когония и Инала Лазба.
Вторую премию в номинации "Печать" получил материал Асмат Цвижба "Холодный со "шрамами": как живет сухумский дом Дмитрия Гулиа".
В номинации "Телевидение" первую премию присудили телепроекту АГТРК "Сыхаара сыпсадгьыл" Инны Хаджимба, вторую — проекту Абаза-ТВ "Наш Дырмит". В номинации "Печать" первую премию получил очерк "Соловьиная песня" Вахтанга Абхазоу, вторую премию в номинации "Радио и информагентства" получила передача Абхазского радио "Время и люди".
Торжественная церемония прошла в доме-музее Народного поэта Дмитрия Гулиа.