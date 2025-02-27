https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/vrucheny-nagrady-pobeditelyam-konkursa-soyuza-zhurnalistov-abkhazii-1053936906.html

Вручены награды победителям конкурса Союза журналистов Абхазии

Вручены награды победителям конкурса Союза журналистов Абхазии

Sputnik Абхазия

Торжественная церемония прошла в доме-музее Народного поэта Дмитрия Гулиа. 27.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-27T12:53+0300

2025-02-27T12:53+0300

2025-02-27T13:18+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/1b/1053936593_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c38fbc3a71328f8847c3d8b8d1229e2.jpg

СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Вручены награды победителям конкурса Союза журналистов Абхазии к 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа. У Sputnik Абхазия две награды: В номинации "Телевидение" первую премию присудили телепроекту АГТРК "Сыхаара сыпсадгьыл" Инны Хаджимба, вторую — проекту Абаза-ТВ "Наш Дырмит". В номинации "Печать" первую премию получил очерк "Соловьиная песня" Вахтанга Абхазоу, вторую премию в номинации "Радио и информагентства" получила передача Абхазского радио "Время и люди". Торжественная церемония прошла в доме-музее Народного поэта Дмитрия Гулиа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240206/kholodnyy-i-so-shramami-kak-zhivet-sukhumskiy-dom-dmitriya-gulia-1050062142.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости