https://sputnik-abkhazia.ru/20250228/ardzinba-1053957987.html

Ардзинба: 1 марта мы определим судьбу нашего народа

Ардзинба: 1 марта мы определим судьбу нашего народа

Sputnik Абхазия

Дебаты кандидатов в президенты Абхазии Бадры Гунба и Адгура Ардзинба прошли в прямом эфире АГТРК. 28.02.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

выборы президента абхазии - 2025

абхазия

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. 1 марта мы определим судьбу нашего народа, мы продолжаем свой путь и пойдем до конца, заявил в заключительном слове кандидат в президенты Адгур Ардзинба в ходе теледебатов.Дебаты кандидатов в президенты Абхазии длились два с половиной часа. Были подняты вопросы энергетик и майнинга, безопасности, повышения зарплат бюджетников, развития экономики, реализации программы льготного кредитования, международного признания Абхазии.Второй тур выборов президента Абхазии пройдет в субботу, 1 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/debaty-kandidatov-v-prezidenty-abkhazii-pryamaya-translyatsiya-1053950420.html

абхазия

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выборы президента абхазии - 2025, абхазия