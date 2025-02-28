https://sputnik-abkhazia.ru/20250228/ardzinba-1053957987.html
Ардзинба: 1 марта мы определим судьбу нашего народа
Ардзинба: 1 марта мы определим судьбу нашего народа
Sputnik Абхазия
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии Бадры Гунба и Адгура Ардзинба прошли в прямом эфире АГТРК. 28.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-28T00:00+0300
2025-02-28T00:00+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. 1 марта мы определим судьбу нашего народа, мы продолжаем свой путь и пойдем до конца, заявил в заключительном слове кандидат в президенты Адгур Ардзинба в ходе теледебатов.Дебаты кандидатов в президенты Абхазии длились два с половиной часа. Были подняты вопросы энергетик и майнинга, безопасности, повышения зарплат бюджетников, развития экономики, реализации программы льготного кредитования, международного признания Абхазии.Второй тур выборов президента Абхазии пройдет в субботу, 1 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/debaty-kandidatov-v-prezidenty-abkhazii-pryamaya-translyatsiya-1053950420.html
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выборы президента абхазии - 2025, абхазия
выборы президента абхазии - 2025, абхазия
Ардзинба: 1 марта мы определим судьбу нашего народа
00:00 28.02.2025 (обновлено: 00:04 28.02.2025)
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии Бадры Гунба и Адгура Ардзинба прошли в прямом эфире АГТРК.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. 1 марта мы определим судьбу нашего народа, мы продолжаем свой путь и пойдем до конца, заявил в заключительном слове кандидат в президенты Адгур Ардзинба в ходе теледебатов.
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии длились два с половиной часа. Были подняты вопросы энергетик и майнинга, безопасности, повышения зарплат бюджетников, развития экономики, реализации программы льготного кредитования, международного признания Абхазии.
Второй тур выборов президента Абхазии пройдет в субботу, 1 марта.