https://sputnik-abkhazia.ru/20250228/glava-adygei-poruchil-pomoch-narodu-abkhazii-1053963550.html

Глава Адыгеи поручил помочь народу Абхазии

Глава Адыгеи поручил помочь народу Абхазии

Sputnik Абхазия

В случае необходимости, как сообщил Меретуков, возможно также организовать помощь на территории Адыгеи. 28.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-28T18:33+0300

2025-02-28T18:33+0300

2025-02-28T18:33+0300

абхазия

адыгея

здравоохранение

безопасность

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Врачи из Адыгеи участвуют в диспансеризации школьников Абхазии. Министр здравоохранения Рустем Меретуков рассказал Sputnik, какую задачу врачам поставил глава республики Мурат Кумпилов.По его словам, глава Адыгеи поручил помочь абхазскому народу и отнестись к абхазским детям, как к своим."Поэтому будем работать и помогать максимально. При необходимости организуем помощь и на нашей территории. Если детям нужна госпитализация или какая-то операция, можем оперировать здесь", — добавил Рустем Меретуков.

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абхазия, адыгея, здравоохранение, безопасность