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Глава Адыгеи поручил помочь народу Абхазии
Глава Адыгеи поручил помочь народу Абхазии
Sputnik Абхазия
В случае необходимости, как сообщил Меретуков, возможно также организовать помощь на территории Адыгеи. 28.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-28T18:33+0300
2025-02-28T18:33+0300
2025-02-28T18:33+0300
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адыгея
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Врачи из Адыгеи участвуют в диспансеризации школьников Абхазии. Министр здравоохранения Рустем Меретуков рассказал Sputnik, какую задачу врачам поставил глава республики Мурат Кумпилов.По его словам, глава Адыгеи поручил помочь абхазскому народу и отнестись к абхазским детям, как к своим."Поэтому будем работать и помогать максимально. При необходимости организуем помощь и на нашей территории. Если детям нужна госпитализация или какая-то операция, можем оперировать здесь", — добавил Рустем Меретуков.
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абхазия, адыгея, здравоохранение, безопасность
абхазия, адыгея, здравоохранение, безопасность
Глава Адыгеи поручил помочь народу Абхазии
В случае необходимости, как сообщил Меретуков, возможно также организовать помощь на территории Адыгеи.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Врачи из Адыгеи участвуют в диспансеризации школьников Абхазии. Министр здравоохранения Рустем Меретуков рассказал Sputnik, какую задачу врачам поставил глава республики Мурат Кумпилов.
По его словам, глава Адыгеи поручил помочь абхазскому народу и отнестись к абхазским детям, как к своим.
"Поэтому будем работать и помогать максимально. При необходимости организуем помощь и на нашей территории. Если детям нужна госпитализация или какая-то операция, можем оперировать здесь", — добавил Рустем Меретуков.