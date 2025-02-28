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"Единство сохранило нашу страну": Гунба призвал граждан голосовать за достойного кандидата
"Единство сохранило нашу страну": Гунба призвал граждан голосовать за достойного кандидата
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Кандидат в президенты Бадра Гунба в заключительном слове во время дебатов заявил о недопустимости разделения общества — ни... 28.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-28T00:08+0300
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2025-02-28T00:08+0300
в абхазии
выборы президента абхазии - 2025
абхазия
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Кандидат в президенты Бадра Гунба в заключительном слове во время дебатов заявил о недопустимости разделения общества — ни политически, ни этнически.Гунба напомнил, что за всю предвыборную кампанию ни одного плохого слова не позволила себе его команда в отношении граждан страны, независимо от их выбора.Дебаты кандидатов в президенты Абхазии Адгура Ардзинба и Бадры Гунба завершились.Бурное обсуждение проблем, волнующих общество, длилось два с половиной часа. Были подняты вопросы энергетик и майнинга, безопасности, повышения зарплат бюджетников, развития экономики, реализации программы льготного кредитования, международного признания Абхазии.Второй тур выборов президента Абхазии пройдет в субботу, 1 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/debaty-kandidatov-v-prezidenty-abkhazii-pryamaya-translyatsiya-1053950420.html
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выборы президента абхазии - 2025, абхазия
выборы президента абхазии - 2025, абхазия
"Единство сохранило нашу страну": Гунба призвал граждан голосовать за достойного кандидата
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Кандидат в президенты Бадра Гунба в заключительном слове во время дебатов заявил о недопустимости разделения общества — ни политически, ни этнически.
"Это сделает нас слабее. Единство сохранило нашу страну", — поянил он.
Гунба напомнил, что за всю предвыборную кампанию ни одного плохого слова не позволила себе его команда в отношении граждан страны, независимо от их выбора.
"Призываю вас прийти 1 марта и проголосовать за того, кого считаете достойным", — резюмировал он.
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии Адгура Ардзинба и Бадры Гунба завершились.
Бурное обсуждение проблем, волнующих общество, длилось два с половиной часа. Были подняты вопросы энергетик и майнинга, безопасности, повышения зарплат бюджетников, развития экономики, реализации программы льготного кредитования, международного признания Абхазии.
Второй тур выборов президента Абхазии пройдет в субботу, 1 марта.