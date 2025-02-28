https://sputnik-abkhazia.ru/20250228/priem-zayavok-na-restavratsiyu-pamyatnikov-velikoy-otechestvennoy-voyny-prodlili-1053958109.html

Прием заявок на реставрацию памятников Великой Отечественной войны продлили

Прием заявок на реставрацию памятников Великой Отечественной войны продлили

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Прием заявок на российские президентские гранты для восстановления памятников героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны... 28.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-28T09:00+0300

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Прием заявок на российские президентские гранты для восстановления памятников героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии продлен до 5 марта. 24 из 48 заявок на общую сумму более 20 миллионов рублей уже одобрены экспертным советом. Остальные заявки дорабатываются совместно с главами сел. Она напомнила, что к важной дате, 80-летию Победы, необходимо поддержать жителей абхазских сел в их добрых намерениях сохранить историю. "Народ Абхазии внес огромный вклад в эту Победу, фактически в каждом селе есть памятник героям Великой Отечественной войны, и в рамках этого конкурса будут поддержаны инициативы, как раз направленные на ремонт и благоустройство этих памятных мест, для того чтобы к такому большому празднику эти места были приведены в порядок, и люди собрались там и вспомнили тех, кто погиб в Великую Отечественную войну", — добавила она.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/rossiyskiy-fond-pamyatniki-1053948220.html

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