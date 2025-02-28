https://sputnik-abkhazia.ru/20250228/rossiya-podarila-shkolam-abkhazii-esche-10-avtobusov-1053960824.html
Россия подарила школам Абхазии еще 10 автобусов
Россия подарила школам Абхазии еще 10 автобусов
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Россия подарила школам Абхазии еще 10 автобусов "Газель Next". 28.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Россия подарила школам Абхазии еще 10 автобусов "Газель Next". Москва продолжает выполнять обязательства, взятые во время визита в республику первого замруководителя Администрации президента России Сергея Кириенко. Таким образом, закрыта практически вся потребность Абхазии в школьных автобусах, отметил и.о. министра просвещения Инал Габлия. Бадра Гунба заявил, что намерен обратиться к российским коллегам с просьбой об обеспечении специальным транспортом и учреждений для детей-инвалидов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250204/rossiya-obespechit-abkhaziyu-shkolnymi-avtobusami-1053604227.html
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автобусы, школьные автобусы, абхазия, россия
автобусы, школьные автобусы, абхазия, россия
Россия подарила школам Абхазии еще 10 автобусов
13:49 28.02.2025 (обновлено: 15:08 28.02.2025)
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Россия подарила школам Абхазии еще 10 автобусов "Газель Next".
Москва продолжает выполнять обязательства, взятые во время визита в республику первого замруководителя Администрации президента России Сергея Кириенко.
"Раньше мы транспорта для школьников не имели, родители сами везли, кто на чем может. Польза детям будет", — поделился водитель школьного автобуса из Ткуарчала. Всего за последнее время Россия передала 40 школьных автобусов.
Таким образом, закрыта практически вся потребность Абхазии в школьных автобусах, отметил и.о. министра просвещения Инал Габлия.
Бадра Гунба заявил, что намерен обратиться к российским коллегам с просьбой об обеспечении специальным транспортом и учреждений для детей-инвалидов.