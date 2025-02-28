https://sputnik-abkhazia.ru/20250228/spetsbort-mchs-dostavil-iz-sukhuma-na-lechenie-v-moskvu-6-zhiteley-abkhazii-1053962449.html

Спецборт МЧС доставил из Сухума на лечение в Москву шесть жителей Абхазии

Спецборт МЧС доставил из Сухума на лечение в Москву шесть жителей Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Борт МЧС России доставил на лечение в Москву шесть пациентов из Сухума. Они вылетели из восстановленного аэропорта имени В. Г... 28.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Борт МЧС России доставил на лечение в Москву шесть пациентов из Сухума. Они вылетели из восстановленного аэропорта имени В. Г. Ардзинба. В самой Абхазии нет оборудования, необходимого для оказания помощи этим людям. Двое из пациентов — дети, у которых во время диспансеризации выявили заболевания. Также есть ветеран, Герой Абхазии — его направят в центр Вишневского. Всем требуется высокотехнологичная помощь. Как рассказал и.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба, решение о направлении в Москву принято после сеанса телемедицины с российскими ведущими центрами. Их проведение налажено в Республиканской больнице. Консилиум принял решение доставить пациентов в лечебные учреждения РФ. "Будем спасать не одну сотню, а может, тысячу жизней благодаря такой помощи Российской Федерации", — отметил Бутба. Пациенты тоже очень ждали такую возможность. "Мой брат Роман — участник Отечественной войны народа Абхазии. В конце войны был ранен, поймал пулю. Раны до сих пор не затягиваются. Сейчас, благодаря помощи России, Романа отправляют на лечение в Москву", — рассказала Рита Кацба. Ее брат стал одним из шести пациентов. Хатуна Джинджолия — мама девочки Николь с генетическим заболеванием муковисцидоз. "В декабре у нас должна была быть плановая операция, однако не получилось приехать. А тут мы узнали, что приехали из России врачи. Мы поговорили с ними, они согласились нас взять", — рассказала она. Тимур Шоуа, инвалид войны II группы, 22 февраля его сбил автомобиль и он поступил в больницу Сухума. Во время полета пациентов сопровождали четыре реанимационные бригады МЧС и Минздрава Российской Федерации, а самолет был оснащен специализированными медицинскими модулями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/regulyarnoe-soobschenie-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-mozhet-byt-zapuscheno-1-maya-1053932661.html

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