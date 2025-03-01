https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/izbiratelnye-komissii--bulaev-1053981521.html
Булаев: избирательные комиссии работают в рамках закона Абхазии
Булаев: избирательные комиссии работают в рамках закона Абхазии
Sputnik Абхазия
Наблюдатели отметили, что организация выборов президента Абхазии проведена на высоком уровне, представители ЦИК и участковых комиссий активно работают. 01.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-01T17:57+0300
2025-03-01T17:57+0300
2025-03-01T18:36+0300
в абхазии
выборы президента абхазии - 2025
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/01/1053971454_0:83:1552:956_1920x0_80_0_0_f9a8f47788bba347f2ac0cf8282e6b24.jpg
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Избирательные комиссии работают в рамках закона Абхазии и по тем стандартам, которые существуют в большинстве стран, отметил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.Он отметил, что со стороны наблюдателей от кандидатов также не было никаких замечаний в адрес участковых избирательных комиссий.Наблюдатель от Общественной палаты РФ Алексей Песков отметил открытость и прозрачность избирательного процесса в Абхазии.По его словам, каких-то проблем, которые могли бы повлиять на результаты или на ход голосования на текущий момент мониторинговая миссия не наблюдает. По итогам работы будет сформирован резюмирующий доклад.У людей очень высокий интерес к голосованию, они четко осведомлены о всех избирательных процедурах, отметил другой наблюдатель от Общественной палаты России Александр Асафов.Асафов подчеркнул, что организация выборов проведена на высоком уровне, представители ЦИК и участковых комиссий активно работают.В Абхазии проходит второй тур президентских выборов. По данным ЦИК, явка на 15:00 составила 43%.Голосование завершится в 20:00.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/rossiyskie-nablyudateli-ne-vyyavili-narusheniy-na-vyborakh-prezidenta-abkhazii-1053980561.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/01/1053971454_84:0:1469:1039_1920x0_80_0_0_a7d9ddf20c6b10fee05a665d33d6ca25.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
выборы президента абхазии - 2025, абхазия
выборы президента абхазии - 2025, абхазия
Булаев: избирательные комиссии работают в рамках закона Абхазии
17:57 01.03.2025 (обновлено: 18:36 01.03.2025)
Наблюдатели отметили, что организация выборов президента Абхазии проведена на высоком уровне, представители ЦИК и участковых комиссий активно работают.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Избирательные комиссии работают в рамках закона Абхазии и по тем стандартам, которые существуют в большинстве стран, отметил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.
"Я думаю, что результаты выборов будут реально отображать волю граждан Абхазии, и, наверное, будет сложно с ними кому-то не согласиться", - сказал Булаев.
Он отметил, что со стороны наблюдателей от кандидатов также не было никаких замечаний в адрес участковых избирательных комиссий.
Наблюдатель от Общественной палаты РФ Алексей Песков отметил открытость и прозрачность избирательного процесса в Абхазии.
"При формировании бюллетеней подписи на них ставили не только члены комиссии, но и даже наблюдатели, подчеркну, от обоих кандидатов. Это действительно особенность, которая подчеркивает открытость процесса, его прозрачность", — рассказал Песков.
По его словам, каких-то проблем, которые могли бы повлиять на результаты или на ход голосования на текущий момент мониторинговая миссия не наблюдает. По итогам работы будет сформирован резюмирующий доклад.
У людей очень высокий интерес к голосованию, они четко осведомлены о всех избирательных процедурах, отметил другой наблюдатель от Общественной палаты России Александр Асафов.
Асафов подчеркнул, что организация выборов проведена на высоком уровне, представители ЦИК и участковых комиссий активно работают.
"На всех участках присутствуют наблюдатели. И от кандидатов, и общественные, и наблюдатели от ЦИК России и международные наблюдатели из более чем 40 стран. Все проходит в дружественной обстановке", - сказал он.
В Абхазии проходит второй тур президентских выборов. По данным ЦИК, явка на 15:00 составила 43%.
Голосование завершится в 20:00.