https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/izbiratelnye-komissii--bulaev-1053981521.html

Булаев: избирательные комиссии работают в рамках закона Абхазии

Булаев: избирательные комиссии работают в рамках закона Абхазии

Sputnik Абхазия

Наблюдатели отметили, что организация выборов президента Абхазии проведена на высоком уровне, представители ЦИК и участковых комиссий активно работают. 01.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-01T17:57+0300

2025-03-01T17:57+0300

2025-03-01T18:36+0300

в абхазии

выборы президента абхазии - 2025

абхазия

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Избирательные комиссии работают в рамках закона Абхазии и по тем стандартам, которые существуют в большинстве стран, отметил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.Он отметил, что со стороны наблюдателей от кандидатов также не было никаких замечаний в адрес участковых избирательных комиссий.Наблюдатель от Общественной палаты РФ Алексей Песков отметил открытость и прозрачность избирательного процесса в Абхазии.По его словам, каких-то проблем, которые могли бы повлиять на результаты или на ход голосования на текущий момент мониторинговая миссия не наблюдает. По итогам работы будет сформирован резюмирующий доклад.У людей очень высокий интерес к голосованию, они четко осведомлены о всех избирательных процедурах, отметил другой наблюдатель от Общественной палаты России Александр Асафов.Асафов подчеркнул, что организация выборов проведена на высоком уровне, представители ЦИК и участковых комиссий активно работают.В Абхазии проходит второй тур президентских выборов. По данным ЦИК, явка на 15:00 составила 43%.Голосование завершится в 20:00.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/rossiyskie-nablyudateli-ne-vyyavili-narusheniy-na-vyborakh-prezidenta-abkhazii-1053980561.html

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