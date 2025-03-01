https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/marshan-situatsiya-v-tsandrypshe-vzyata-pod-kontrol-1053987792.html
Маршан: ситуация в Цандрыпше взята под контроль
Маршан: ситуация в Цандрыпше взята под контроль
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. В 14 округе в Цандрыпше была попытка сорвать выборы, но ситуация была взята под контроль, заявил глава ЦИК Дмитрий Маршан. 01.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-01T21:07+0300
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. В 14 округе в Цандрыпше была попытка сорвать выборы, но ситуация была взята под контроль, заявил глава ЦИК Дмитрий Маршан. По ситуации по участку в сухумском колледже никаких заявлений не поступало, там тоже идёт подсчёт. Как сообщила Генпрокуратура, сегодня примерно в 19:30 группа вооруженных лиц в масках в количестве до 20 человек совершили нападение на избирательный участок №5 округа №14 "Цандрыпшский" с целью воспрепятствования работе избирательной комиссии. Угрожая насилием, опасным для жизни членов избирательной комиссии и сотрудников милиции, они повредили избирательную урну и скрылись с места преступления. Следственно-оперативной группой проводятся неотложные следственные действия на месте происшествия, принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/napadeniye-1053984335.html
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выборы президента абхазии - 2025, абхазия, новости
выборы президента абхазии - 2025, абхазия, новости
Маршан: ситуация в Цандрыпше взята под контроль
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. В 14 округе в Цандрыпше была попытка сорвать выборы, но ситуация была взята под контроль, заявил глава ЦИК Дмитрий Маршан.
"Все бюллетени были собраны, идёт подсчёт", — пояснил Маршан.
По ситуации по участку в сухумском колледже никаких заявлений не поступало, там тоже идёт подсчёт.
Как сообщила Генпрокуратура, сегодня примерно в 19:30 группа вооруженных лиц в масках в количестве до 20 человек совершили нападение на избирательный участок №5 округа №14 "Цандрыпшский" с целью воспрепятствования работе избирательной комиссии.
Угрожая насилием, опасным для жизни членов избирательной комиссии и сотрудников милиции, они повредили избирательную урну и скрылись с места преступления.
Следственно-оперативной группой проводятся неотложные следственные действия на месте происшествия, принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников.