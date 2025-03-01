https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/napadeniye-1053984335.html

Вооруженное нападение произошло на избирательном участке в Цандрыпше

Вооруженное нападение произошло на избирательном участке в Цандрыпше

Sputnik Абхазия

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, объявлен план-перехват. 01.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-01T20:39+0300

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Вооруженное нападение произошло на избирательном участке в поселке Цандрыпш Гагрского района примерно в 19:30, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.В результате повреждена избирательная урна и документы. Нападавшие попытались скрыться на автомобилях.В ходе преследования сотрудниками МВД был перекрыт блок-пост "Мюссера", не подчинившись требованиям остановиться, нападавшие открыли стрельбу.После завязавшейся перестрелки водитель одного из автомобилей не справился с рулевым управлением и съехал в кювет. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Объявлен план-перехват.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/golosovanie-vo-vtorom-ture-vyborov-prezidenta-abkhazii-zaversheno-1053984514.html

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