https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/vtoroy-tur-vyborov-v-abkhazii-sostoyalsya-1053980006.html

Второй тур выборов в Абхазии состоялся

Второй тур выборов в Абхазии состоялся

Sputnik Абхазия

Голосование на избирательных участках началось в субботу в 8:00, а завершится вечером в 20:00. 01.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-01T15:42+0300

2025-03-01T15:42+0300

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в абхазии

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выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Выборы в Абхазии во втором туре состоялись по явке, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан. Общий процент проголосовавших в республике к 15:00 составил 43%, это 62 842 человека. В Москве свой голос отдали 1450 человек, в Черкесске — 1420.В Абхазии проходит второй тур президентских выборов. На высший государственный пост претендуют два кандидата: победитель первого тура Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.Чтобы выборы состоялись, необходима явка избирателей 25%. Участки закроются в 20:00.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/rossiyskie-nablyudateli-ne-vyyavili-narusheniy-na-vyborakh-prezidenta-abkhazii-1053980561.html

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