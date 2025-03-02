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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/inauguratsiya-prezidenta-abkhazii-1053996204.html
Инаугурация президента Абхазии состоится через месяц
Инаугурация президента Абхазии состоится через месяц
Sputnik Абхазия
Инаугурация избранного президента Абхазии пройдет через 30 дней после оглашения ЦИКом окончательных итогов выборов.Их подведут уже завтра, 3 марта.На торжественной церемонии инаугурации присутствуют судьи Конституционного суда и депутаты Народного Собрания.
2025-03-02T17:22+0300
2025-03-02T17:22+0300
в абхазии
абхазия
выборы президента абхазии - 2025
инаугурация
политика
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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Инаугурация избранного президента Абхазии пройдет через 30 дней после оглашения ЦИКом окончательных итогов выборов.Их подведут уже завтра, 3 марта.На торжественной церемонии инаугурации присутствуют судьи Конституционного суда и депутаты Народного Собрания.Избранный президент приносит клятву на Конституции, затем ему вручают атрибуты президентской власти —штандарт, печать, шашку и абхазский посох "алабаща".В Абхазии подвели предварительные итоги выборов президента. Новым главой республики стал Бадра Гунба, набравший 54,73% голосов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/putin-pozdravil-gunba-s-izbraniem-na-post-prezidenta-abkhazii-1053993835.html
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абхазия, выборы президента абхазии - 2025, инаугурация, политика
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, инаугурация, политика

Инаугурация президента Абхазии состоится через месяц

17:22 02.03.2025
© SputnikИнаугурация президента Абхазии
Инаугурация президента Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 02.03.2025
© Sputnik
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Избранный президент официально вступит в должность через 30 дней после оглашения окончательных итогов выборов.
СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Инаугурация избранного президента Абхазии пройдет через 30 дней после оглашения ЦИКом окончательных итогов выборов.
Их подведут уже завтра, 3 марта.
На торжественной церемонии инаугурации присутствуют судьи Конституционного суда и депутаты Народного Собрания.
Избранный президент приносит клятву на Конституции, затем ему вручают атрибуты президентской власти —штандарт, печать, шашку и абхазский посох "алабаща".
В Абхазии подвели предварительные итоги выборов президента. Новым главой республики стал Бадра Гунба, набравший 54,73% голосов.
Президент Владимир Путин принял участие в акции Елка желаний - Sputnik Абхазия, 1920, 02.03.2025
Путин поздравил Гунба с избранием на пост президента Абхазии
15:23
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