https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/inauguratsiya-prezidenta-abkhazii-1053996204.html

Инаугурация президента Абхазии состоится через месяц

Инаугурация президента Абхазии состоится через месяц

Sputnik Абхазия

Инаугурация избранного президента Абхазии пройдет через 30 дней после оглашения ЦИКом окончательных итогов выборов.Их подведут уже завтра, 3 марта.На торжественной церемонии инаугурации присутствуют судьи Конституционного суда и депутаты Народного Собрания.

2025-03-02T17:22+0300

2025-03-02T17:22+0300

2025-03-02T17:22+0300

в абхазии

абхазия

выборы президента абхазии - 2025

инаугурация

политика

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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Инаугурация избранного президента Абхазии пройдет через 30 дней после оглашения ЦИКом окончательных итогов выборов.Их подведут уже завтра, 3 марта.На торжественной церемонии инаугурации присутствуют судьи Конституционного суда и депутаты Народного Собрания.Избранный президент приносит клятву на Конституции, затем ему вручают атрибуты президентской власти —штандарт, печать, шашку и абхазский посох "алабаща".В Абхазии подвели предварительные итоги выборов президента. Новым главой республики стал Бадра Гунба, набравший 54,73% голосов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/putin-pozdravil-gunba-s-izbraniem-na-post-prezidenta-abkhazii-1053993835.html

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