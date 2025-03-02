https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/putin-pozdravil-gunba-s-izbraniem-na-post-prezidenta-abkhazii-1053993835.html

Путин поздравил Гунба с избранием на пост президента Абхазии

Путин поздравил Гунба с избранием на пост президента Абхазии

Sputnik Абхазия

По предварительным итогам, обнародованным ЦИК Абхазии, победителем президентских выборов стал Бадра Гунба, получивший 54,73% голосов. 02.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-02T15:23+0300

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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Владимир Путин поздравил Бадру Гунба с избранием на пост президента Абхазии. Официальная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер уверенность в том что дружественные и союзнические отношения между странами будут и далее укрепляться на благо обоих народов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/tsik-badra-gunba-1053991570.html

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