https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/putin-pozdravil-gunba-s-izbraniem-na-post-prezidenta-abkhazii-1053993835.html
Путин поздравил Гунба с избранием на пост президента Абхазии
Путин поздравил Гунба с избранием на пост президента Абхазии
Sputnik Абхазия
По предварительным итогам, обнародованным ЦИК Абхазии, победителем президентских выборов стал Бадра Гунба, получивший 54,73% голосов. 02.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-02T15:23+0300
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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Владимир Путин поздравил Бадру Гунба с избранием на пост президента Абхазии. Официальная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер уверенность в том что дружественные и союзнические отношения между странами будут и далее укрепляться на благо обоих народов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/tsik-badra-gunba-1053991570.html
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абхазия, новости, россия, владимир путин
Путин поздравил Гунба с избранием на пост президента Абхазии
По предварительным итогам, обнародованным ЦИК Абхазии, победителем президентских выборов стал Бадра Гунба, получивший 54,73% голосов.
СУХУМ, 2 мар - Sputnik.
Владимир Путин поздравил Бадру Гунба с избранием на пост президента Абхазии. Официальная телеграмма опубликована
на сайте Кремля.
"Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами Вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны", — говорится в тексте телеграммы.
Российский лидер уверенность в том что дружественные и союзнические отношения между странами будут и далее укрепляться на благо обоих народов.