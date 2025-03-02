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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 марта
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 марта
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного барического поля повышенного атмосферного давления 02.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-02T19:35+0300
2025-03-02T19:35+0300
2025-03-02T19:35+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. В понедельник, 3 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами возможен дождь, в горах снег.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +4°С, днем от +5 до +10°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 марта
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного барического поля повышенного атмосферного давления
СУХУМ, 2 мар - Sputnik. В понедельник, 3 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами возможен дождь, в горах снег.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +4°С, днем от +5 до +10°С.
Температура морской воды +8°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.