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ЦИК: Бадра Гунба избран президентом Абхазии
ЦИК: Бадра Гунба избран президентом Абхазии
Sputnik Абхазия
Бадра Гунба победил во втором туре голосования на выборах и стал избранным президентом Абхазии, получив 54,73% голосов — ЦИК объявил предварительные результаты.Второй кандидат, Адгур Ардзинба — 41,5% голосов.Явка составила 70%. Проголосовали 100412 граждан Абхазии. Из них 2065 проголосовали против всех.
2025-03-02T12:32+0300
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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Согласно предварительным итогам подсчетов голосов, Бадра Гунба победил во втором туре голосования на выборах и стал избранным президентом Абхазии, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.Второй кандидат, Адгур Ардзинба набрал 41,5% голосов.Явка составила 70%. Проголосовали 100412 граждан Абхазии. Из них 2065 проголосовали против всех.Маршан подчеркнул, что абсолютное большинство населения проголосовало, итоги выборов должны быть приняты.В Абхазии 1 марта, в субботу, состоялся второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/golosovanie-vo-vtorom-ture-vyborov-prezidenta-abkhazii-zaversheno-1053984514.html
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бадра гунба адгур ардзинба выборы президента абхазии результаты 2025 цик
бадра гунба адгур ардзинба выборы президента абхазии результаты 2025 цик
ЦИК: Бадра Гунба избран президентом Абхазии
12:32 02.03.2025 (обновлено: 13:35 02.03.2025)
Гунба во втором туре президентских выборов в Абхазии набрал 54,73% голосов.
СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Согласно предварительным итогам подсчетов голосов, Бадра Гунба победил во втором туре голосования на выборах и стал избранным президентом Абхазии, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.
"Гунба Бадра набрал 54,73%, что составляет 54 954 человека. По итогам повторного голосования избранным президентом Республики Абхазия является Гунба Бадра", - сказал он на брифинге.
Второй кандидат, Адгур Ардзинба набрал 41,5% голосов.
Явка составила 70%. Проголосовали 100412 граждан Абхазии. Из них 2065 проголосовали против всех.
Маршан подчеркнул, что абсолютное большинство населения проголосовало, итоги выборов должны быть приняты.
В Абхазии 1 марта, в субботу, состоялся второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.