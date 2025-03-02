https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/tsik-badra-gunba-1053991570.html

ЦИК: Бадра Гунба избран президентом Абхазии

ЦИК: Бадра Гунба избран президентом Абхазии

Sputnik Абхазия

Бадра Гунба победил во втором туре голосования на выборах и стал избранным президентом Абхазии, получив 54,73% голосов — ЦИК объявил предварительные результаты.Второй кандидат, Адгур Ардзинба — 41,5% голосов.Явка составила 70%. Проголосовали 100412 граждан Абхазии. Из них 2065 проголосовали против всех.

2025-03-02T12:32+0300

2025-03-02T12:32+0300

2025-03-02T13:35+0300

в абхазии

цик абхазии

выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Согласно предварительным итогам подсчетов голосов, Бадра Гунба победил во втором туре голосования на выборах и стал избранным президентом Абхазии, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.Второй кандидат, Адгур Ардзинба набрал 41,5% голосов.Явка составила 70%. Проголосовали 100412 граждан Абхазии. Из них 2065 проголосовали против всех.Маршан подчеркнул, что абсолютное большинство населения проголосовало, итоги выборов должны быть приняты.В Абхазии 1 марта, в субботу, состоялся второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/golosovanie-vo-vtorom-ture-vyborov-prezidenta-abkhazii-zaversheno-1053984514.html

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