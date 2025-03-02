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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/rossiyskie-sredstva-pvo-porazili-bolee-60-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1053993495.html
Российские средства ПВО поразили более 60 украинских дронов за сутки
Российские средства ПВО поразили более 60 украинских дронов за сутки
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки поразили 62 украинских беспилотника, сообщили в российском Министерстве обороны. 02.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-02T16:36+0300
2025-03-02T16:36+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки поразили 62 украинских беспилотника, сообщили в российском Министерстве обороны.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, цехам производства БпЛА и местам их хранения, скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах. Всего с начала СВО уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 45086 БпЛА, 600 ЗРК, 21954 танка и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины РСЗО, 22200 орудий полевой артиллерии и минометов, 32377 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-nikolskiy-v-kurskoy-oblasti-1053944990.html
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новости, украина, донбасс
новости, украина, донбасс

Российские средства ПВО поразили более 60 украинских дронов за сутки

16:36 02.03.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 02.03.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки поразили 62 украинских беспилотника, сообщили в российском Министерстве обороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, цехам производства БпЛА и местам их хранения, скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах.
Всего с начала СВО уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 45086 БпЛА, 600 ЗРК, 21954 танка и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины РСЗО, 22200 орудий полевой артиллерии и минометов, 32377 единиц специальной военной автомобильной техники.
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