https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/rossiyskie-sredstva-pvo-porazili-bolee-60-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1053993495.html

Российские средства ПВО поразили более 60 украинских дронов за сутки

Российские средства ПВО поразили более 60 украинских дронов за сутки

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки поразили 62 украинских беспилотника, сообщили в российском Министерстве обороны. 02.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-02T16:36+0300

2025-03-02T16:36+0300

2025-03-02T16:36+0300

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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки поразили 62 украинских беспилотника, сообщили в российском Министерстве обороны.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, цехам производства БпЛА и местам их хранения, скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах. Всего с начала СВО уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 45086 БпЛА, 600 ЗРК, 21954 танка и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины РСЗО, 22200 орудий полевой артиллерии и минометов, 32377 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-nikolskiy-v-kurskoy-oblasti-1053944990.html

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