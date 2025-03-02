https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/rusdram-primet-uchastie-v-festivale-vstrechi-v-rossii-1053996759.html

РУСДРАМ примет участие в фестивале "Встречи в России"

РУСДРАМ примет участие в фестивале "Встречи в России"

Sputnik Абхазия

Фестиваль "Встречи в России" будет проходить в северной столице с 4 по 9 апреля, РУСДРМ принимает участие в нем участие уже в четвертый раз. 02.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. РУСДРАМ выступит на сцене театра "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля "Встречи в России", рассказал Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба."Отцы и дети" появился в репертуаре театра в конце прошлого года и быстро полюбился зрителями. Хинтба добавил, что спектакль РУСДРАМа стал одной из самых удачных постановок по культовому роману. Программа фестиваля включает конференцию, посвященную проблемам, с которыми сталкиваются русские театры за рубежом, Хинтба, будучи членом правления международной "Ассоциации русских театров зарубежных стран", выступит на ней с докладом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241106/oschuschenie-konflikta-kak-v-sukhume-stavyat-spektakl-ottsy-i-deti----1052782253.html

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