https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/valentina-matvienko-pozdravila-badru-gunba-s-izbraniem-na-post-prezidenta-abkhazii-1053996515.html
Валентина Матвиенко поздравила Бадру Гунба с избранием на пост президента Абхазии
Валентина Матвиенко поздравила Бадру Гунба с избранием на пост президента Абхазии
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В Абхазии подвели предварительные итоги выборов президента. Новым главой республики стал Бадра Гунба, набравший 54,73% голосов. 02.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-02T17:33+0300
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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Валентина Матвиенко поздравила Бадру Гунба с избранием на пост президента Абхазии. Председатель Совета Федерации подчеркнула, что победа на выборах свидетельствует о доверии народа, признании лидерских качеств Гунба и его способности нести ответственность за свои политические решения. В Абхазии подвели предварительные итоги выборов президента. Новым главой республики стал Бадра Гунба, набравший 54,73% голосов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/putin-pozdravil-gunba-s-izbraniem-na-post-prezidenta-abkhazii-1053993835.html
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Валентина Матвиенко поздравила Бадру Гунба с избранием на пост президента Абхазии
В Абхазии подвели предварительные итоги выборов президента. Новым главой республики стал Бадра Гунба, набравший 54,73% голосов.
СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Валентина Матвиенко поздравила Бадру Гунба с избранием на пост президента Абхазии.
Председатель Совета Федерации подчеркнула, что победа на выборах свидетельствует о доверии народа, признании лидерских качеств Гунба и его способности нести ответственность за свои политические решения.
"Убеждена, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать достижению общенационального согласия, обеспечению внутриполитической стабильности и эффективному решению задач социально-экономического развития Абхазии", — говорится в тексте.
В Абхазии подвели предварительные итоги выборов президента. Новым главой республики стал Бадра Гунба, набравший 54,73% голосов.