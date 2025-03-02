https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/valentina-matvienko-pozdravila-badru-gunba-s-izbraniem-na-post-prezidenta-abkhazii-1053996515.html

Валентина Матвиенко поздравила Бадру Гунба с избранием на пост президента Абхазии

Валентина Матвиенко поздравила Бадру Гунба с избранием на пост президента Абхазии

Sputnik Абхазия

В Абхазии подвели предварительные итоги выборов президента. Новым главой республики стал Бадра Гунба, набравший 54,73% голосов. 02.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-02T17:33+0300

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2025-03-02T17:33+0300

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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Валентина Матвиенко поздравила Бадру Гунба с избранием на пост президента Абхазии. Председатель Совета Федерации подчеркнула, что победа на выборах свидетельствует о доверии народа, признании лидерских качеств Гунба и его способности нести ответственность за свои политические решения. В Абхазии подвели предварительные итоги выборов президента. Новым главой республики стал Бадра Гунба, набравший 54,73% голосов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/putin-pozdravil-gunba-s-izbraniem-na-post-prezidenta-abkhazii-1053993835.html

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